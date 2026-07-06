Iran, Trump: “O faremo l’accordo o finiremo il lavoro”. E sull’Ucraina: “Putin vuole finire la guerra”

Il presidente degli Usa Donald Trump ha suonato la campanella di apertura del New York Stock Exchange e del Nasdaq della Borsa di Wall Street dallo Studio Ovale. E’ la prima volta che accade. L’occasione è quella del primo giorno di contrattazione a Wall Street dei ‘Trump Accounts’, i conti di investimento in indici azionari istituiti per i minori. Poi ha risposto alle domande dei giornalisti sui dossier più caldi. “O faremo un accordo o finiremo il lavoro“, ha detto sul conflitto con l’Iran e alle trattative in corso. “In un modo o nell’altro vinciamo”. “Non cerco cambio di regime, anche se questo è un cambio di regime”, ha aggiunto il leader della Casa Bianca.

Ucraina: “Putin vuole finire la guerra, ne parlerò alla Nato“

“Putin vuole finire la guerra e anche l’Ucraina vuole finirla. Ne parleremo alla Nato”, ha affermato nel giorno di un altro pesante massiccio attacco di Mosca su Kiev, con 20 morti e decine di feriti. “Tre settimane fa ho detto al presidente Xi che gli Stati Uniti hanno l’esercito più potente del mondo e non ha avuto nulla da obiettare”, ha fatto sapere, riferendo del colloquio con il presidente cinese.