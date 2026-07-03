Ucraina, drone colpisce condominio a Sumy: 4 morti tra cui una bambina di un anno – La diretta

Proseguono i raid della Russia sull’Ucraina. Nella notte le forze di Mosca hanno colpito un condominio a Romenska, nella regione di Sumy. Il bilancio è di quattro morti, tra cui una bambina di meno di due anni. Intanto continua a salire il numero di vittime degli attacchi sferrati giovedì contro Kiev, sarebbero almeno 30 i morti e 92 i feriti.
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È salito ad almeno 30 morti e 92 feriti in Ucraina il bilancio del massiccio attacco russo avvenuto nella notte fra mercoledì e giovedì sulla capitale Kiev. Lo riporta la stampa locale.
Quattro persone morte, tra le quali una bambina di meno di due anni: è questo il bilancio del raid notturno dell’esercito russo contro la comunità di Romenska, nella regione di Sumy. Un drone russo, ha riferito Oleh Hryhorov, capo dell’Amministrazione militare regionale di Sumy, su Telegram, “ha attaccato un condominio con un drone. A seguito dell’impatto, è scoppiato un vasto incendio. Purtroppo, due donne, un anziano e una bambina di meno di due anni sono morti. L’attacco russo ha portato via la sua vita insieme a quella della madre”.