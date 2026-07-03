Ucraina, drone colpisce condominio a Sumy: 4 morti tra cui una bambina di un anno – La diretta

Proseguono i raid della Russia sull’Ucraina. Nella notte le forze di Mosca hanno colpito un condominio a Romenska, nella regione di Sumy. Il bilancio è di quattro morti, tra cui una bambina di meno di due anni. Intanto continua a salire il numero di vittime degli attacchi sferrati giovedì contro Kiev, sarebbero almeno 30 i morti e 92 i feriti.