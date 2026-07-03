Milano, entra di notte in una piscina pubblica e annega: morto 28enne

Un ragazzo di 28 anni, cittadino peruviano, è morto dopo essere entrato nella piscina comunale di Milano “Centro Balneare Romano” in via Zanoia: il ragazzo sarebbe entrato nell’impianto sportivo che era chiuso, tuffandosi in acqua. I soccorsi, allertati dagli amici del giovane presenti, sono arrivati intorno alle 23.50 trovandolo in acqua già in condizioni disperate: portato con manovre di rianimazione al Policlinico, è morto poco dopo l’arrivo in ospedale. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e il 118, gli agenti della Questura di Milano.

Secondo una prima ricostruzione il 28enne avrebbe scavalcato il cancello della struttura e, dopo aver consumato degli alcolici, si sarebbe tuffato in acqua, pur non sapendo nuotare. Ad allertare i soccorsi i tre amici del ragazzo che si trovavano con lui all’interno dell’impianto.