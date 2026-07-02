Ucraina, Zelensky visita edifici colpiti a Kiev: "Da Usa abbiamo bisogno di più oltre alle parole"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha visitato uno degli edifici di Kiev colpiti dall’attacco russo nella notte tra mercoledì e giovedì che ha provocato almeno 21 morti e almeno 90 feriti. L’attacco, sferrato con missili balistici, da crociera e droni, ha danneggiato edifici e infrastrutture civili in tutta la città. Molti residenti si sono rifugiati nelle stazioni della metropolitana dopo che Zelensky e altre autorità avevano lanciato i primi avvertimenti sull’attacco. Il capo dello Stato si è rivolto ai negoziatori Usa: “Devono venire, per vedere, per capire e per spiegare al presidente, e poi per rispondere in modo molto cortese, come può fare Steve Witkoff, alla Russia, cosa devono fare. In breve: sedersi al tavolo, negoziare, porre fine a questa guerra”, le sue parole.