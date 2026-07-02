Ucraina: attacchi russi nella notte su Kiev, vittime ed edifici distrutti

E’ di almeno 13 vittime il bilancio degli attacchi condotti nella notte dall’esercito russo sulla capitale Kiev, in Ucraina, e altre città del Paese guidato da Volodymyr Zelensky. Lo riporta il Kyiv Independent citando quanto riportato dal capo dell’amministrazione militare di Kiev, Tymur Tkachenko. Sono almeno 34 i feriti, di cui 32 attualmente ricoverati in ospedale. Durante l’offensiva, riporta il portale ucraino, la Russia ha lanciato decine di missili da crociera e balistici contro Kiev, oltre a sferrare attacchi su larga scala con droni in diverse regioni.