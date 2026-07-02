New York, due persone in cima a Empire State Building con striscione per l’amore e la pace. Le immagini dall’elicottero

Due persone vestite di nero sono salite mercoledì in cima all’Empire State Building a New York, con uno striscione recante un messaggio a favore dell’amore e della pace. Lo riporta l’emittente Wabc, affiliata della Cnn. Le immagini riprese dall’elicottero dell’emittente mostrano le due persone, vestite di nero e munite di caschi e maschere, in equilibrio su una sporgenza in cima all’antenna del grattacielo newyorchese, che si eleva per 443 metri sopra Midtown Manhattan. Sullo striscione la scritta: “Quando il potere dell’amore supererà l’amore per il potere, il mondo conoscerà la pace”. Dietro alla scalata ci sarebbe una proposta di matrimonio: una delle due persone, riferisce il New York Times, sembrava essere la stuntwoman Angela Nikolau. Secondo quanto riferito dalla Cnn, i due sarebbero stati arrestati dalla polizia.