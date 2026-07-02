New York, coppia in cima all'Empire: le immagini dell'arresto dalla bodycam degli agenti

Due persone si sono arrampicate sull’antenna dell’Empire State Building a New York e hanno srotolato uno striscione sul “potere dell’amore”, apparentemente nell’ambito di un’audace proposta di matrimonio in quota — seguita poco dopo dal loro arresto. Vestiti di nero e con indosso delle maschere — ma, a quanto pare, senza imbracature di sicurezza — i due si sono mantenuti in equilibrio su una stretta sporgenza in cima all’antenna del grattacielo newyorkese. Lo striscione, con la scritta “quando il potere dell’amore vince sull’amore per il potere, il mondo conosce la pace”, sventolava dalla struttura, che si erge a 443 metri sopra Midtown Manhattan.

I due poi hanno iniziato a scendere, facendosi strada lungo la struttura metallica a traliccio fino a una sporgenza più ampia, dove uno dei due sembrava aver sistemato un’attrezzatura fotografica e si è inginocchiato.

Gli agenti dell’Unità dei Servizi di Emergenza della Polizia hanno iniziato a salire una scala lungo la struttura esile per intercettarli. Il video della telecamera indossata da un agente mostra l’arresto della coppia.