Incendio in un condominio ad Anversa, almeno 5 morti: i vigili del fuoco al lavoro per domare il rogo

Almeno 5 persone persone sono morte e molte altre sono rimaste ferite in un incendio divampato in un edificio residenziale ad Anversa, in Belgio. Lo riferisce la polizia locale. Il bilancio delle vittime fornito dal quotidiano de Morgen, secondo cui le operazioni di evacuazione del condominio sarebbero terminate ma continuano le ricerche di eventuali altre persone intrappolate. Le fiamme sono divampate in un edificio di dieci piani nel quartiere di Linkeroever, dove vivono oltre 200 persone. Dall’edificio si è levata una densa colonna di fumo. Le autorità hanno invitato i residenti della zona a tenere chiuse porte e finestre e, se necessario, a spegnere gli impianti di ventilazione a causa dell’elevata concentrazione di fumo nell’aria. Secondo la polizia, i vigili del fuoco stanno operando in condizioni particolarmente difficili per l’estensione e l’intensità dell’incendio. Sul posto sono intervenute numerose squadre di soccorso e di polizia, compresa un’unità specializzata dotata di droni.

I vigili del fuoco soccorrono una persona al nono piano

I vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere una persona al nono piano dell’edificio. Il residente è stato quindi evacuato. Non è ancora chiaro quali siano esattamente le sue condizioni. Lo scrive il quotidiano belga De Morgen. Al momento non è chiaro cosa abbia causato l’incendio, ma Bastiaens ha affermato che è divampato al piano terra e che gli esperti forensi stavano setacciando l’area. Linkeroever, situata nella parte orientale di Anversa, è una vasta zona residenziale costellata di grattacieli e confinante con un grande parco dove si tengono concerti all’aperto.

Primo ministro Belgio: “Mio pensiero alle vittime terribile incendio Anversa”

In un messaggio pubblicato sui social, il primo ministro belga Bart De Wever, già sindaco di Anversa, ha dichiarato che “il mio pensiero va alle vittime e ai residenti evacuati a causa del terribile incendio a Linkeroever”. “La mia più profonda gratitudine va ai servizi di emergenza, che stanno facendo tutto il possibile per soccorrere rapidamente e in sicurezza le numerose persone coinvolte e per domare le fiamme”, ha aggiunto. Il quartiere di Linkeroever, nella parte occidentale di Anversa, è una vasta area residenziale caratterizzata da numerosi edifici alti e costeggia un grande parco dove durante l’estate si tengono concerti all’aperto.