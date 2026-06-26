Terremoto in Venezuela, decollato volo Aeronautica con vigili fuoco e operatori sanitari

È decollato da Pratica di Mare un velivolo dell’Aeronautica Militare con a bordo unità di soccorso dei vigili del fuoco e operatori dei Servizi Sanitari Regionali per portare aiuto alla popolazione venezuelana, colpita dal terremoto. “La Difesa italiana, in coordinamento con Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Dipartimento Protezione Civile, è vicina alle comunità venezuelane colpite dal sisma. Un impegno concreto che conferma la vocazione dell’Italia all’aiuto, sostegno e protezione nei confronti di chi soffre”. Così il Ministro della Difesa Guido Crosetto.