Caporalato, 8 arresti tra Lombardia e Liguria: sequestrati 277mila euro

Sono otto le persone arrestate nell’ambito di una vasta operazione condotta nelle province di Barletta-Andria-Trani, Bergamo, Brescia, Ferrara, Genova e Messina, eseguita dalle prime ore di oggi. Il provvedimento cautelare in carcere è stato disposto dal Gip del Tribunale di Savona su richiesta della Procura della Repubblica, al termine di una lunga e articolata indagine coordinata e condotta dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Savona, con il supporto del Nil – Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, dei comandi territorialmente competenti e dei Nil di Genova e Brescia. Contestualmente, è stata applicata la misura del controllo giudiziario nei confronti di due società, una con sede a Brescia e una a Genova, e disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di 277mila euro nei confronti della società bresciana. L’indagine ha avuto origine da un intervento effettuato nel maggio 2025 da una pattuglia del Comando Provinciale Carabinieri di Savona presso il cantiere edile situato nel porto di Vado Ligure (Savona), dove erano in corso i lavori per la realizzazione dei cassoni in cemento armato destinati alla costruzione della Nuova Diga Foranea del Porto di Genova, inserita nel programma straordinario di investimenti per la ripresa e lo sviluppo dello scalo genovese e delle infrastrutture di collegamento con la città.