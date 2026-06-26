Sci, gli azzurri in val di Sole: le immagini dell'allenamento anche con il rafting

Mancano ancora quattro mesi all’inizio della prossima stagione di sci alpino ma gli atleti della Nazionale italiana sono già al lavoro. E, anche in assenza di neve, gli azzurri sono riusciti a trovare modi utili e originali per prepararsi. Giovanni Franzoni, argento olimpico nella discesa libera ai Giochi di Milano Cortina 2026, Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Filippo Della Vite, Tommaso Saccardi, Tobias Kastlunger, Simon Talacci ed Edoardo Saracco hanno infatti affrontato le rapide del torrente Noce, in Trentino, per un allenamento di rafting: dotati di casco, giubbotto salvagente e pagaia, sono scesi lungo uno dei corsi d’acqua più rinomati d’Europa per la pratica degli sport fluviali. L’occasione è stata offerta dalla Coppa del mondo di canoa discesa e rafting, in programma fino a domenica allo stadio fluviale di Mezzana. Il gruppo degli sciatori si è così cimentato in un’esperienza fuori dall’ordinario sotto gli occhi degli allenatori Davide Marchetti, Marco Gullino e Andrea Borgato. In questo contesto si è svolto l’incontro tra la Federazione italiana canoa kayak e la Fisi, settore discipline tecniche, al centro Ursus Adventures di Ossana.