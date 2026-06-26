Regno Unito, re Carlo lascia Buckingham Palace: la residenza reale sarà a Clarence House

Re Carlo III lascia Buckingham Palace e trasferisce la residenza reale nella vicina Clarence House. La monarchia britannica cambia casa dopo quasi due secoli: la decisione consente di ampliare l’accesso al pubblico della storica residenza, con più eventi e visite guidate. Il palazzo accoglie già circa 700 mila visitatori all’anno. Buckingham Palace rimarrà “il centro cerimoniale e operativo” della monarchia, assicura la corona. Il trasferimento avverrà alla fine della ristrutturazione del palazzo reale, prevista per il 2027. Con questa novità re Carlo punta a modernizzare l’istituzione millenaria della monarchia, rendendola più aperta al pubblico.