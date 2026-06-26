Iran,Trump: “Lo stretto di Hormuz rimane aperto”

Il presidente Usa Donald Trump ha affermato che lo Stretto di Hormuz rimane aperto e ha poi sostenuto che Washington sta negoziando con l’Iran da una posizione di forza. “Li abbiamo messi fuori combattimento e ora stiamo negoziando da una posizione di pura forza”, ha detto il tycoon durante un incontro con gli agricoltori nel Rose Garden della Casa Bianca, secondo quanto riporta Fox News. Teheran “vuole davvero fare un accordo con noi”, ha proseguito insistendo sul fatto che all’Iran non sarà permesso di avere un’arma nucleare. E l’emittente iraniana Press Tv riporta che la Repubblica islamica e Washington hanno istituito una linea di comunicazione nello Stretto di Hormuz per prevenire incidenti militari.

Aiea: “Dopo la guerra necessaria verifica molto rigorosa su nucleare”

Il capo dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (Aiea) Rafael Grossi ha dichiarato durante una conferenza stampa in Giappone che dopo la guerra in Iran sarà necessario un sistema di verifica “estremamente rigoroso” per garantire che il paese non sviluppi armi nucleari. “Credo che l’obiettivo dell’accordo tra Usa ed Iran sia quello di garantire che in Iran non ci sarà alcun sviluppo di armi nucleari – ha aggiunto – Il governo iraniano ha affermato che questa non è la sua intenzione, ma ovviamente le intenzioni non bastano”.

Teheran minaccia una risposta se gli Usa non conterranno aerei Israele

L’Iran poi minaccia una risposta “se gli Stati Uniti non saranno in grado di contenere” gli aerei israeliani. Il Quartier Generale Centrale di Khatam al-Anbiya, il comando unificato delle forze armate iraniane, ha affermato in un comunicato che Teheran considera “i movimenti e la presenza di velivoli militari nei cieli di alcuni paesi confinanti con l’Iran come un atto pericoloso e una minaccia contro la Repubblica Islamica”. Nella dichiarazione, riportata dall’agenzia di stampa iraniana Fars, il quartier generale ha inoltre sottolineato che, qualora gli Stati Uniti “non fossero in grado di contenere e controllare il regime sionista, la Repubblica Islamica dell’Iran non tollererà alcuna minaccia nei propri confronti e riterrà suo diritto rispondere a tali azioni pericolose”. Dallo Stato ebraico arriva la replica del ministro della Difesa israeliano, Israel Katz che su X scrive: “Il comandante della Forza Quds iraniana, ha recentemente lanciato numerose minacce contro Israele. Se l’Iran attaccasse Israele, sarebbe il suo più grande errore. Qui, né Hormuz né il bombardamento della popolazione lo aiuteranno. Nulla ci fermerà. Le nostre forze sono pronte a portare a termine il lavoro””.