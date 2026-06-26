Caldo record, in Olanda scuole e tribunali chiusi

Il caldo record affligge anche l’Olanda. Venerdì le autorità dei Paesi Bassi hanno adottato ulteriori misure precauzionali, disponendo la chiusura delle scuole e il rinvio delle udienze in tribunale, mentre un’ondata di caldo estremo sta colpendo il Paese e gran parte dell’Europa. L’Istituto meteorologico olandese (KNMI) ha emesso un’allerta meteo di “codice rosso” per otto province a causa di temperature da record, che hanno raggiunto picchi di 37 gradi. Venerdì le scuole e le università di diverse province interessate rimarranno chiuse per tutelare studenti e personale dalle condizioni pericolose. Sono state annullate anche le udienze previste nelle aree soggette all’allerta rossa. I casi urgenti proseguiranno ove possibile, con la facoltà per i giudici di svolgere i procedimenti online, se necessario. Le autorità hanno invitato gli automobilisti a evitare spostamenti non necessari. A chi deve mettersi alla guida è consigliato di prepararsi al caldo portando con sé abbondante acqua e un ombrello o un parasole per proteggersi dai raggi solari.