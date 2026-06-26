Accesso Archivi

Accesso Archivi

venerdì 26 giugno 2026

Ultima ora

Caldo record, in Olanda scuole e tribunali chiusi

LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Il caldo record affligge anche l’Olanda. Venerdì le autorità dei Paesi Bassi hanno adottato ulteriori misure precauzionali, disponendo la chiusura delle scuole e il rinvio delle udienze in tribunale, mentre un’ondata di caldo estremo sta colpendo il Paese e gran parte dell’Europa. L’Istituto meteorologico olandese (KNMI) ha emesso un’allerta meteo di “codice rosso” per otto province a causa di temperature da record, che hanno raggiunto picchi di 37 gradi. Venerdì le scuole e le università di diverse province interessate rimarranno chiuse per tutelare studenti e personale dalle condizioni pericolose. Sono state annullate anche le udienze previste nelle aree soggette all’allerta rossa. I casi urgenti proseguiranno ove possibile, con la facoltà per i giudici di svolgere i procedimenti online, se necessario. Le autorità hanno invitato gli automobilisti a evitare spostamenti non necessari. A chi deve mettersi alla guida è consigliato di prepararsi al caldo portando con sé abbondante acqua e un ombrello o un parasole per proteggersi dai raggi solari.