Iran, Grossi: “Le ispezioni dell’Aiea ci saranno”. La diretta

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Il direttore dell’agenzia nucleare delle Nazioni Unite (Aiea), Rafael Mariano Grossi, ha affermato che i siti iraniani per l’arricchimento dell’uranio saranno visitati dai suoi ispettori, un elemento chiave dell’accordo temporaneo tra gli Stati Uniti e l’Iran volto a porre fine alla guerra. “Che ciò avvenga dopodomani, tra una settimana o tra dieci giorni è importante, ma non essenziale. Accadrà”, ha affermato.

“Posso capire le dichiarazioni politiche, fanno parte della realtà. Ma la cosa fondamentale che vorrei ricordarvi e su cui vorrei richiamare la vostra attenzione è che c’è stato un Memorandum d’intesa, firmato da entrambi i presidenti“, ha detto Grossi ai giornalisti in una conferenza stampa presso la centrale nucleare di Fukushima Daiichi, colpita dallo tsunami. L’accordo “dice esplicitamente che le attività nucleari che verranno svolte per quanto riguarda gli impianti di materiale nucleare saranno supervisionate dall’Aiea – in tutti i sensi”.