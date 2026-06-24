Iran, Grossi: “Le ispezioni dell’Aiea ci saranno”. La diretta

Il direttore dell’agenzia nucleare delle Nazioni Unite (Aiea), Rafael Mariano Grossi, ha affermato che i siti iraniani per l’arricchimento dell’uranio saranno visitati dai suoi ispettori, un elemento chiave dell’accordo temporaneo tra gli Stati Uniti e l’Iran volto a porre fine alla guerra. “Che ciò avvenga dopodomani, tra una settimana o tra dieci giorni è importante, ma non essenziale. Accadrà”, ha affermato.
“Posso capire le dichiarazioni politiche, fanno parte della realtà. Ma la cosa fondamentale che vorrei ricordarvi e su cui vorrei richiamare la vostra attenzione è che c’è stato un Memorandum d’intesa, firmato da entrambi i presidenti“, ha detto Grossi ai giornalisti in una conferenza stampa presso la centrale nucleare di Fukushima Daiichi, colpita dallo tsunami. L’accordo “dice esplicitamente che le attività nucleari che verranno svolte per quanto riguarda gli impianti di materiale nucleare saranno supervisionate dall’Aiea – in tutti i sensi”.
Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha avuto una conversazione telefonica con Basem Naim, membro del politburo di Hamas. Lo riportano i media di Teheran spiegando che nella telefonata i due funzionari hanno “esaminato i recenti sviluppi nei negoziati tra Iran e Stati Uniti e discusso della situazione in Palestina, con particolare attenzione alla Striscia di Gaza”. Naim – viene spiegato ancora – “ha elogiato la posizione incrollabile dell’Iran sulla causa palestinese e il suo continuo sostegno al popolo palestinese”.
Il Primo Ministro Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani ha dichiarato al Financial Times che il Qatar si sta preparando a riprendere la normale produzione di gas naturale liquefatto (Gnl) in seguito alla firma del memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran. Il Qatar è il secondo produttore mondiale di Gnl e ha interrotto la produzione a marzo in seguito a un attacco di droni iraniani contro il suo impianto di Ras Laffan.
“Entro poche settimane la produzione tornerà alla normalità, fatta eccezione per l’impianto danneggiato”, ha dichiarato lo sceicco Al Thani al Financial Times.
Si prevede che il traffico attraverso lo stretto torni ai livelli prebellici entro il trentesimo giorno dall’entrata in vigore del memorandum d’intesa tra Stati Uniti e Iran. Tuttavia, ci vorrà “molto impegno” e “tempo per ristabilire la fiducia”. E’ quanto affermato in un’intervista al Financial Times dal primo ministro del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani.
Il Qatar si opporrà a qualsiasi piano iraniano di imporre tariffe nello Stretto di Hormuz. “Questo è contrario al protocollo internazionale. Per un Paese come il Qatar, è il nostro unico corridoio marittimo”, ha affermato il premier di Doha, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, in un’intervista al Financial Times. “Se gli iraniani propongono un modello, devono argomentarlo e noi dobbiamo esaminarlo. Non possiamo accettare una situazione o una condizione in cui la nostra porta d’accesso al mondo sia controllata”, ha aggiunto.
“Quindi, ho l’Iran alle corde, pronto a crollare, disposto a darci praticamente qualsiasi cosa, e che, per la prima volta in decenni, rispetta gli Stati Uniti e il suo Presidente, IO, e il Senato degli Stati Uniti decide di votare in modo inopportuno e insensato sulla legge sui poteri di guerra dicendo al principale sponsor del terrorismo al mondo che agli Stati Uniti non piace quello che sto facendo loro, e che devo fermarmi, e così facendo ho fornito aiuto e conforto al nemico”. Lo ha scritto su Truth il presidente americano, Donald Trump, dopo il voto del Senato che ha approvato una risoluzione dove lo impegna a ritirare le forze militari Usa dal conflitto con l’Iran. “Quattro repubblicani perdenti hanno votato con i democratici. Questi senatori mi hanno appena reso il lavoro più difficile, ma lo farò, in un modo o nell’altro, perché lo faccio sempre!”, ha aggiunto.
Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, parlando da Abu Dhabi ha affermato che l’Iran, qualora decidesse di “voler essere un Paese, anziché un movimento rivoluzionario”, potrebbe beneficiare di nuove opportunità economiche. Lo riporta Al Jazeera. “Non vi prometto che questa sarà la scelta che faranno. Dico solo che, se questa sarà la loro scelta, allora ci saranno delle opportunità, e queste opportunità potrebbero includere investimenti, come avete visto fare ad altri Paesi di questa regione, che hanno beneficiato degli investimenti diretti esteri”, ha aggiunto precisando che “non saranno i soldi” del governo americano.