Iran, Ghalibaf: "Lo Stretto di Hormuz sarà gestito da Teheran"

Lo Stretto di Hormuz sarà gestito da Teheran. Lo ha affermato, come riportato dai media di Stato iraniani, il capo negoziatore dell’Iran, Mohammad Ghalibaf: “Lo Stretto sarà gestito dall’Iran, in conformità con il diritto internazionale e attraverso accordi iraniani”. Ghalibaf, che è anche presidente del parlamento iraniano, ha parlato con i media statali iraniani a bordo di un aereo durante il viaggio di ritorno dalla Svizzera. “Speriamo di poter riattivare lo Stretto, in termini di transito, e riportare prosperità all’economia regionale e globale“, ha aggiunto.