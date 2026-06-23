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martedì 23 giugno 2026

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Iran, Ghalibaf: "Lo Stretto di Hormuz sarà gestito da Teheran"

LaPresse
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Lo Stretto di Hormuz sarà gestito da Teheran. Lo ha affermato, come riportato dai media di Stato iraniani, il capo negoziatore dell’Iran, Mohammad Ghalibaf: “Lo Stretto sarà gestito dall’Iran, in conformità con il diritto internazionale e attraverso accordi iraniani”. Ghalibaf, che è anche presidente del parlamento iraniano, ha parlato con i media statali iraniani a bordo di un aereo durante il viaggio di ritorno dalla Svizzera. “Speriamo di poter riattivare lo Stretto, in termini di transito, e riportare prosperità all’economia regionale e globale“, ha aggiunto.