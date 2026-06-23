Fair Play Menarini, tra i vincitori anche Milito e Butragueño

Cresce la rosa dei vincitori del 30° Premio Internazionale Fair Play Menarini, in programma il prossimo 2 luglio a Firenze. Tra i campioni che al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino riceveranno il riconoscimento dedicato ai più alti valori dello sport, si aggiungono due simboli del calcio internazionale: Diego Milito ed Emilio Butragueño.

Milito e Butragueño campioni di fair play

Protagonista di una carriera straordinaria tra Argentina, Spagna e Italia, “El Principe” Milito ha conquistato il cuore degli appassionati grazie al suo talento e alla sua correttezza. Indimenticabile il ruolo centrale nell’epico “Triplete” dell’Inter nel 2010, coronato dalla doppietta nella finale di Uefa Champions League contro il Bayern Monaco.

Accanto a lui sarà premiato Emilio Butragueño, icona nella storia del calcio spagnolo. Soprannominato “El Buitre”, è stato il simbolo del Real Madrid degli anni Ottanta e portabandiera di una delle epoche più vincenti del club madrileno.

“Accogliamo due star del calcio internazionale, che hanno lasciato un segno profondo nello sport non soltanto per i loro successi, ma anche per il modo in cui li hanno ottenuti – dichiarano Luca Lastrucci, Valeria Speroni Cardi e Filippo Paganelli, membri del Board della Fondazione Fair Play Menarini – Milito e Butragueño condividono gli stessi valori che accomunano tutti i protagonisti del 30° Premio Fair Play Menarini, confermandosi esempi straordinari di sport e correttezza dentro e fuori dal campo”.

Ecco i vincitori dell’edizione 2026 del Premio Internazionale Fair Play Menarini:

● Achille Polonara, pallacanestro

● Antonella Palmisano, marcia

● Armand Duplantis, salto con l’asta

● Bebe Vio, atletica paralimpica

● Chiara Mazzel, sci paralimpico

● Daniele Garozzo, scherma

● Davide Ghiotto – Michele Malfatti – Andrea Giovannini, pattinaggio su ghiaccio

● Diego Milito, calcio

● Emilio Butragueño, calcio

● Fabio Caressa, giornalismo

● Gianfranco Zola, calcio

● Gregorio Paltrinieri, nuoto

● Simone Anzani, pallavolo

Il 30° Premio Internazionale Fair Play Menarini vede la partecipazione dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale in qualità di partner istituzionale, e di Sustenium, Frecciarossa, Adiacent ed Estra come partner dell’iniziativa.