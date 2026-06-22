Taiwan, al via esercitazioni militari di cinque giorni

Le forze armate di Taiwan hanno avviato lunedì un’esercitazione di prontezza al combattimento della durata di cinque giorni, con l’obiettivo di migliorare la capacità di risposta immediata a possibili minacce provenienti dalla Cina. Tra le attività, unità corazzate della 269ª Brigata di fanteria hanno effettuato pattugliamenti lungo l’autostrada 31, nel nord di Taoyuan, per familiarizzare con percorsi e posizioni tattiche.

Il Ministero della Difesa ha spiegato che le esercitazioni mirano a rafforzare la preparazione delle unità e la protezione di infrastrutture critiche come aeroporti e sedi governative. Le manovre rientrano in una più ampia strategia di difesa dell’isola, che Pechino considera parte integrante del proprio territorio.