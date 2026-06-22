Milano, investe e uccide un uomo dopo una lite: arrestato

Dramma a Milano al culmine di una lite. Un uomo di 41 anni è morto nella serata di ieri in un parcheggio di Zibido San Giacomo, nel Milanese, dopo essere stato investito da un’auto nel parcheggio del cimitero. Il conducente del veicolo, un 31enne, è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che i due si siano incontrati per chiarire una questione legata a una ragazza. Dalle immagini delle telecamere esaminate dai carabinieri emergerebbe che la vittima impugnava una pistola con la quale avrebbe esploso due colpi a salve. Un elemento che potrebbe aver preceduto l’investimento e che è ora al centro delle indagini condotte dai carabinieri di Milano coordinate dalla Procura di Pavia.