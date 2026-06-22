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lunedì 22 giugno 2026

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Colombia, de la Espriella si proclama vincitore delle presidenziali. Trump: “Ha vinto alla grande”

Colombia, de la Espriella si proclama vincitore delle presidenziali. Trump: “Ha vinto alla grande”
Abelardo de la Espriella durante la campagna elettorale (Foto AP/Santiago Saldarriaga)
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Ma l’avversario Cepeda, sconfitto per un soffio, chiede il riconteggio

Le elezioni presidenziali in Colombia hanno visto una forte contrapposizione tra il candidato conservatore, Abelardo de la Espriella, e il progressista Ivan Cepeda. De la Espriella si è proclamato vincitore: ha raccolto al ballottaggio il 49,7% dei voti battendo Cepeda, che si è fermato al 48,7% delle preferenze.

Le parole di de la Espriella

“Mi presento qui stasera per annunciare la notizia più importante della mia vita: il popolo colombiano mi ha affidato il supremo onore di servirlo come suo prossimo presidente della Repubblica di Colombia – ha dichiarato de la Espriella davanti a migliaia di sostenitori presenti a Barranquilla, a nord del Paese – Governerò per tutti i colombiani, senza rappresaglie né persecuzioni, perché in una democrazia non esistono nemici inconciliabili”.

Cepeda chiede il riconteggio

Il suo rivale Cepeda però non si arrende, considera lo spoglio “non ufficiale e non vincolante” e annuncia che il suo staff contesterà i risultati di oltre 30mila seggi elettorali. “Non permetteremo che vengano vanificate le conquiste sociali che abbiamo ottenuto – ha affermato – Non permetteremo che la democrazia venga violata”.

Trump: “De la Espriella ha vinto alla grande”

Il candidato conservatore ha però già ottenuto anche l’endorsement del presidente Usa Donald Trump: “Ha vinto alla grande“. Così Trump in un post sulla piattaforma ‘Truth’ si è complimentato così con Abelardo de la Espriella. Il conservatore de la Espriella possiede la doppia cittadinanza colombiana-statunitense ed è un sostenitore di Trump oltre che membro del Partito Repubblicano.

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