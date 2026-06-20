Santo Domingo, anche la sorella di Davide Calabria era nel resort dell’incendio: “Sto bene”

Sara, sorella dell’ex calciatore del Milan, Davide Calabria, lavora nel resort Viva Dominicus Beach by Wyndham a Santo Domingo, devastato da un incendio che ha provocato la morte della turista italiana, Francesca Valentino. La ragazza ha portato la sua testimonianza in una storia su Instagram. “Sto bene, stiamo bene. Io con tutto il personale abbiamo evacuato le persone. Ora i pompieri stanno lavorando. In momenti come questo capisci davvero l’importanza delle cose. Vedere i miei colleghi e amici salvi era ciò che mi premeva di più”, scrive Sara che poi racconta di aver visto “persone che tornavano in camera a prendere le valigie o chi mi chiedeva se potevo farlo. Non rischiate tutto per niente”.

Instagram/Sara Calabria

La giovane ha postato le immagini del rogo con la didascalia ‘Nuestro hotel’. “Sono tristissima di vedere così quello che nell’ultimo anno è stato il mio posto di lavoro, ma anche una seconda casa. Mi fa male pure vedere il mio bellissimo ufficio ridotto in cenere. Però ragazzi, ricordatevi sempre che nulla vale più delle vostre vite”, ha aggiunto concludendo che “a volte sottovalutiamo il pericolo ma sono momenti in cui bisogna prestare attenzione e ascoltare chi ci dà indicazioni”.