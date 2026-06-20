Libano, Beirut denuncia: “Israele ha ucciso soldato libanese”. Nuovi raid a sud, almeno 16 morti

È stato raggiunto un accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah, segnando una possibile svolta nella crisi in Medio Oriente. L’intesa arriva in un contesto di forte attività diplomatica internazionale, con diversi attori impegnati a stabilizzare la regione. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di poter intervenire per impedire al premier israeliano Benjamin Netanyahu di riprendere le operazioni militari, mentre proseguono i contatti diplomatici con l’Iran. Secondo quanto riportato, l’inviato Steve Witkoff è atteso in Svizzera per una serie di colloqui con la delegazione di Teheran, nell’ambito delle trattative in corso.

Guerra in Iran – Tutte le notizie di oggi, 20 giugno Inizio diretta: 20/06/26 08:00 Fine diretta: 20/06/26 23:00