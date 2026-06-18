Libano, giornalista ferito da un drone durante una diretta: il momento dell’esplosione ripreso dalla telecamera

Un giornalista libanese è rimasto ferito mentre stava realizzando un servizio televisivo a Kfar Tebnit, nel sud del Libano. Hadi Hoteit, collaboratore dell’emittente iraniana Press TV, è stato colpito da schegge durante un attacco con drone avvenuto nella zona. Il momento dell’esplosione è stato ripreso dalla stessa telecamera del reporter. Hoteit stava parlando davanti all’obiettivo per una diretta sulle conseguenze dei combattimenti tra Israele e Hezbollah quando si sente una forte detonazione. Secondo la Federazione Internazionale dei Giornalisti, il reporter indossava chiaramente casco e giubbotto identificativi da giornalista. Hoteit sostiene di essere stato preso di mira deliberatamente, mentre l’esercito israeliano respinge l’accusa e afferma di operare esclusivamente contro obiettivi militari legati a Hezbollah. Le Forze di difesa israeliane hanno comunque fatto sapere che l’episodio è attualmente sotto indagine.