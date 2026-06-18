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giovedì 18 giugno 2026

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Iran, la nave mercantile "Grande Torino" attraversa Hormuz: il video postato da Tajani

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La nave mercantile italiana “Grande Torino”, del gruppo Grimaldi, a poche ore dalla firma dell’accordo tra Stati Uniti e Iran è stata fra le prime ad attraversare lo Stretto di Hormuz. Lo ha fatto sapere su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Ora è in navigazione verso l’Oriente. Un successo della diplomazia italiana. Una bella notizia per la ripresa del traffico commerciale e in particolare per tutti i marinai a bordo e le loro famiglie in Italia”, ha aggiunto il vicepremier che ha anche pubblicato un video proveniente dall’interno della nave nel quale si vede il capitano ricevere il lasciapassare da parte delle autorità iraniane.