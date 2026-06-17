Caso Zapatero: “Accusato di reati molto gravi, dimostrerò la mia innocenza”

L’ex premier spagnolo José Luis Rodriguez Zapatero, indagato per traffico di influenze e altri reati per il salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra, ha affermato di essersi comportato con “decenza e onestà” e che dimostrerà la sua innocenza.

“Sono accusato di reati molto gravi che non ho commesso. Mi sono sempre comportato con decenza e onestà, e ora ho davanti a me il compito di dimostrarlo. Lo farò con assoluta trasparenza e con piena fiducia”, ha affermato il socialista in un comunicato inviato ai media, nel giorno in cui è iniziato il suo interrogatorio davanti al giudice istruttore del Tribunale nazionale. Zapatero ha detto di essere rimasto “in silenzio per 29 giorni” per “rispetto verso la Giustizia” e il giudice istruttore, e si è detto convinto che “la verità verrà a galla”. Rivolgendosi ai cittadini che “potrebbero sentirsi delusi”, ha chiesto loro fiducia. “Non vi deluderò”, ha affermato.

Zapatero nega di essere intervenuto nel salvataggio di Plus Ultra

L’ex primo ministro iberico davanti al giudice istruttore del Tribunale nazionale, José Luis Calama, ha negato di essere intervenuto per far sì che il governo di Pedro Sanchez salvasse la compagnia aerea Plus Ultra durante la pandemia di Covid-19 nel 2021. Lo hanno riferito fonti presenti all’interrogatorio dell’ex leader socialista, citate dal quotidiano El Paìs. L’ex leader del Psoe ha risposto alle domande del giudice istruttore Calama e del suo avvocato Víctor Moreno rispetto sia al salvataggio della compagnia aerea che al ritrovamento di gioielli durante la perquisizione del suo ufficio, il cui valore stimato è di oltre 1,3 milioni di euro.

L’ex premier è sospettato di aver fatto pressioni per salvare la compagnia di volo, il cui principale azionista è l’imprenditore venezuelano Rodolfo Reyes, in cambio di benefici economici. Calama sospetta che Zapatero sia al vertice di un “una struttura stabile e gerarchizzata” dedita al “traffico di influenze” e al “riciclaggio di denaro”, che aveva contatti anche con autorità e operatori economici in Venezuela, Cina, Emirati Arabi Uniti e altri Paesi. E’ sospettato traffico di influenze, riciclaggio di denaro, falsificazione di documenti e appartenenza a un’organizzazione criminale nonché di reati tributari e di contrabbando per il ritrovamento di gioielli nel suo ufficio, dei quali non si conosce la provenienza.

Ministra Morant: “Nulla cancellerà l’eredità di Zapatero”

La ministra della Scienza spagnola, Diana Morant, del Partito socialista, si è espressa in difesa di Zapatero. “Ho fiducia in un presidente che ha migliorato la vita delle persone”, “nulla potrà cancellare questa eredità, nemmeno dei gioielli”, ha affermato la ministra parlando con i cronisti al Congresso dei deputati, come riporta Rtve. Morant ha sottolineato poi che è sospetto il fatto che i messaggi del cellulare di Rodolfo Reyes, imprenditore venezuelano e principale azionista di Plus Ultra, intercettati dagli Usa, siano stati inviati alla polizia spagnola proprio ora, nel momento in cui il governo si è dichiarato contrario alla guerra in Iran.