Ucraina, Zelensky visita il monastero colpito dagli attacchi russi

Il presidente ucraino Zelensky ha visitato il sito danneggiato dal raid russo che ha incendiato la cattedrale della Dormizione a Kiev. “È stato confermato che due droni russi hanno deliberatamente preso di mira la parte della città in cui si trovano la Lavra e l’Arsenale di Mystetskyi. È importante che i leader dei Paesi, i leader politici e le organizzazioni internazionali non rimangano in silenzio”, ha scritto Zelensky in un post su X. Il leader di Kiev ha aggiunto di aver incaricato il ministero degli Affari Esteri dell’Ucraina e tutto il team diplomatico di “attivare al massimo tutti i contatti con i partner affinché gli eventi internazionali di questa e della prossima settimana producano risultati concreti per rafforzare la difesa ucraina e la pressione globale sulla Russia per questa guerra”. “Serve una risposta giusta a questo attacco russo”, ha concluso.