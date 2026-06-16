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martedì 16 giugno 2026

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Iran, Vance: “Trump potrebbe rendere pubblico l’ accordo prima di venerdì” – La diretta

Iran, Vance: “Trump potrebbe rendere pubblico l’ accordo prima di venerdì” – La diretta
(AP Photo/Matt Rourke, Pool)
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Netanyahu: “Abbiamo salvato Israele ma la nostra lotta continua”

Le firme ci sono, o almeno quelle digitali, all’accordo che pone fine alla guerra tra Iran e Stati Uniti: sono quelle di Donald Trump, JD Vance e Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del parlamento iraniano. Per la firma fisica tra le due delegazioni bisognerà aspettare invece venerdì 19 marzo, quando il vicepresidente Usa JD Vance siglerà a Ginevra l’intesa con il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi e Ghalibaf, sotto la supervisione del Pakistan, principale mediatore. La missione prevista nello Stretto di Hormuz, come spiegato al G7 di Evian dal presidente francese Emmanuel Macron, è una iniziativa portata avanti da Francia e Regno Unito ma “ci sono diverse nazioni presenti”, tra cui anche “gli italiani. 

Guerra in Iran, le notizie di martedì 16 ottobre
Le firme ci sono, o almeno quelle digitali, all’accordo che pone fine alla guerra tra Iran e Stati Uniti: sono quelle di Donald Trump, JD Vance e Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del parlamento iraniano. Per la firma fisica tra le due delegazioni bisognerà aspettare invece venerdì 19 marzo, quando il vicepresidente Usa JD Vance siglerà a Ginevra l’intesa con il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi e Ghalibaf, sotto la supervisione del Pakistan, principale mediatore
Inizio diretta: 16/06/26 07:34
Fine diretta: 16/06/26 23:59
Trump: "Falsa la notizia che pagheremo a Teheran 300 milioni"

“L’Iran ha accettato di non dotarsi mai di armi nucleari! Inoltre, la notizia secondo cui gli Stati Uniti starebbero versando all’Iran 300 milioni di dollari è una fake news diffusa dai democratici!!!”. Lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un post sul social Truth. 

Vance: "Trump potrebbe rendere pubblico accordo prima di venerdì"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe decidere di rendere pubblico il contenuto dell’accordo tra Washington e Teheran prima di venerdì. Lo ha dichiarato il vicepresidente statunitense JD Vance in un’intervista a Fox News, alla vigilia della prevista firma del memorandum d’intesa tra Stati Uniti e Iran.La cerimonia ufficiale è in programma venerdì a Ginevra e vedrà la partecipazione dello stesso Vance e del capo negoziatore iraniano Mohammad-Bagher Ghalibaf. Il testo dell’intesa non è stato ancora reso noto, ma funzionari della Casa Bianca hanno riferito che i dettagli completi dell’accordo saranno pubblicati nelle prossime 24-48 ore. 

Iran: Vance: "Vemorandum con Usa è documento generico"

 Il vicepresidente statunitense JD Vance ha affermato che il memorandum d’intesa tra Stati Uniti e Iran è “un documento molto generico” e che i dettagli dell’accordo saranno definiti nel corso di ulteriori negoziati. “Il protocollo d’intesa è lungo circa una pagina e mezza, quindi è un documento molto generico”, ha dichiarato Vance a ‘The Lead’ con Jake Tapper della CNN. “Su diverse questioni, dovremo trovare una soluzione durante la fase di negoziazione tecnica”

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