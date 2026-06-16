Iran, Vance: “Trump potrebbe rendere pubblico l’ accordo prima di venerdì” – La diretta

Le firme ci sono, o almeno quelle digitali, all’accordo che pone fine alla guerra tra Iran e Stati Uniti: sono quelle di Donald Trump, JD Vance e Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del parlamento iraniano. Per la firma fisica tra le due delegazioni bisognerà aspettare invece venerdì 19 marzo, quando il vicepresidente Usa JD Vance siglerà a Ginevra l’intesa con il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi e Ghalibaf, sotto la supervisione del Pakistan, principale mediatore. La missione prevista nello Stretto di Hormuz, come spiegato al G7 di Evian dal presidente francese Emmanuel Macron, è una iniziativa portata avanti da Francia e Regno Unito ma “ci sono diverse nazioni presenti”, tra cui anche “gli italiani.

Guerra in Iran, le notizie di martedì 16 ottobre Le firme ci sono, o almeno quelle digitali, all’accordo che pone fine alla guerra tra Iran e Stati Uniti: sono quelle di Donald Trump, JD Vance e Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del parlamento iraniano. Per la firma fisica tra le due delegazioni bisognerà aspettare invece venerdì 19 marzo, quando il vicepresidente Usa JD Vance siglerà a Ginevra l’intesa con il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi e Ghalibaf, sotto la supervisione del Pakistan, principale mediatore Inizio diretta: 16/06/26 07:34 Fine diretta: 16/06/26 23:59