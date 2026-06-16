Iran, Vance: “Trump potrebbe rendere pubblico l’ accordo prima di venerdì” – La diretta

Le firme ci sono, o almeno quelle digitali, all’accordo che pone fine alla guerra tra Iran e Stati Uniti: sono quelle di Donald Trump, JD Vance e Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del parlamento iraniano. Per la firma fisica tra le due delegazioni bisognerà aspettare invece venerdì 19 marzo, quando il vicepresidente Usa JD Vance siglerà a Ginevra l’intesa con il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi e Ghalibaf, sotto la supervisione del Pakistan, principale mediatore. La missione prevista nello Stretto di Hormuz, come spiegato al G7 di Evian dal presidente francese Emmanuel Macron, è una iniziativa portata avanti da Francia e Regno Unito ma “ci sono diverse nazioni presenti”, tra cui anche “gli italiani.
“L’Iran ha accettato di non dotarsi mai di armi nucleari! Inoltre, la notizia secondo cui gli Stati Uniti starebbero versando all’Iran 300 milioni di dollari è una fake news diffusa dai democratici!!!”. Lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un post sul social Truth.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe decidere di rendere pubblico il contenuto dell’accordo tra Washington e Teheran prima di venerdì. Lo ha dichiarato il vicepresidente statunitense JD Vance in un’intervista a Fox News, alla vigilia della prevista firma del memorandum d’intesa tra Stati Uniti e Iran.La cerimonia ufficiale è in programma venerdì a Ginevra e vedrà la partecipazione dello stesso Vance e del capo negoziatore iraniano Mohammad-Bagher Ghalibaf. Il testo dell’intesa non è stato ancora reso noto, ma funzionari della Casa Bianca hanno riferito che i dettagli completi dell’accordo saranno pubblicati nelle prossime 24-48 ore.
Il vicepresidente statunitense JD Vance ha affermato che il memorandum d’intesa tra Stati Uniti e Iran è “un documento molto generico” e che i dettagli dell’accordo saranno definiti nel corso di ulteriori negoziati. “Il protocollo d’intesa è lungo circa una pagina e mezza, quindi è un documento molto generico”, ha dichiarato Vance a ‘The Lead’ con Jake Tapper della CNN. “Su diverse questioni, dovremo trovare una soluzione durante la fase di negoziazione tecnica”