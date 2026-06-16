Fbi ha sventato attacchi durante l’evento Ufc alla Casa Bianca, numerosi arresti

Le forze dell’ordine degli Stati Uniti hanno sventato “attacchi pianificati” che avrebbero dovuto colpire l’evento di combattimenti in gabbia Ufc tenutosi alla Casa Bianca lo scorso fine settimana. Lo ha reso noto il direttore dell’Fbi Kash Patel, che ha aggiunto diverse persone sono state poste in stato di fermo.

On June 10, FBI and our law enforcement partners became aware of a potential threat to the UFC America 250 event in Washington, D.C. involving individuals outside of the National Capital Region – and thanks to the rapid action of this FBI, our partners, and the Department of… pic.twitter.com/PbWkIk1Lr5 — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) June 16, 2026

Cinque persone sono state arrestate in Ohio, Missouri e California, ha dichiarato un funzionario delle forze dell’ordine a conoscenza della vicenda.

L’Fbi è venuta a conoscenza della possibile minaccia il 10 giugno, quattro giorni prima dello spettacolo di arti marziali miste sul prato sud della Casa Bianca, “e grazie alla rapida azione dell’Fbi, dei nostri partner e del Dipartimento di Giustizia in un’operazione che ha coinvolto più stati, diverse persone sono ora in custodia e gli attacchi presumibilmente pianificati sono stati sventati”, ha scritto Patel in un post sul social X. L’evento Ufc è stato organizzato per celebrare gli 80 anni del presidente Donald Trump e i 250 anni della nazione.