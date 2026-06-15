Palestine Action al bando nel Regno Unito, la Corte di Appello di Londra dà ragione al governo

La Corte di Appello di Londra ha stabilito che il governo britannico ha agito legalmente quando ha riconosciuto l’organizzazione Palestine Action come terroristica.

La presidente del tribunale, la giudice Sue Carr, ha affermato lunedì che il gruppo non è un’organizzazione di disobbedienza civile, come sosteneva, ma che operava attraverso cellule clandestine per distruggere proprietà di aziende della difesa e basi militari. “Non è sostenibile descrivere Palestine Action come un’organizzazione non violenta”, ha dichiarato Carr. La sentenza ribalta una decisione di febbraio di tre giudici senior dell’Alta Corte che avevano stabilito che, nonostante il gruppo promuovesse la propria causa politica attraverso alcuni reati, la portata delle attività non giustificava il divieto, che era rimasto in vigore dopo il ricorso presentato dal governo.

Palestine Action nella lista delle organizzazioni terroristiche

Il governo britannico aveva messo al bando la rete britannica pro-palestinese dopo che degli attivisti erano entrati in una base della Royal Air Force nel giugno 2025 per protestare contro il sostegno militare britannico all’offensiva israeliana contro Hamas a Gaza. L’episodio era seguito ad altri atti di vandalismo da parte del gruppo.

Palestine Action è stato inserito tra le organizzazioni terroristiche insieme ad al-Qaida e Hamas, rendendo reato la partecipazione o il sostegno al gruppo, punibile fino a 14 anni di carcere. Da allora, più di 3.300 persone sono state arrestate durante le proteste per aver esposto cartelli con scritto: “Mi oppongo al genocidio, sostengo Palestine Action”. Più di 700 sono state incriminate ai sensi del Terrorism Act del Regno Unito, anche se finora nessuno è stato condannato.

Palestine Action: “Combatteremo la messa al bando fino in fondo”

La cofondatrice Huda Ammori ha dichiarato che il gruppo “combatterà la messa al bando fino in fondo”, ricorrendo alla Corte Suprema e alla Corte europea dei diritti dell’uomo per ribaltare “uno degli attacchi più estremi alla libertà di parola e al diritto di protesta nella storia britannica moderna”. In seguito alla sentenza della Corte di Appello di Londra, più di 100 manifestanti sono stati arrestati fuori dal tribunale della capitale britannica.