Regno Unito, oltre 70 arresti in manifestazioni pro Palestine Action

Più di 70 persone sono state arrestate sabato durante le proteste nel Regno Unito contro la messa al bando del gruppo Palestine Action come organizzazione terroristica da parte del governo britannico a seguito di un’irruzione e atti vandalici in una base della Royal Air Force.

Arrestate a Londra 42 persone

A Londra, la polizia metropolitana ha dichiarato che nel tardo pomeriggio erano state arrestate 42 persone. Tutti gli arresti, tranne uno, sono stati effettuati per aver manifestato sostegno a un’organizzazione vietata, che secondo la polizia include il canto di slogan, l’uso di indumenti o l’esposizione di articoli come bandiere, cartelli o loghi. Un’altra persona è stata arrestata per aggressione. Secondo la polizia di Manchester, altri 16 arresti sono stati effettuati nella città mentre la polizia del Galles meridionale ha dichiarato che 13 persone sono state fermate anche a Cardiff.

Seconda settimana di fila di manifestazioni nella capitale britannica

A Londra, dove negli ultimi mesi sono state diverse le manifestazioni pro Palestina, era la seconda settimana consecutiva che i manifestanti si riunivano per sostenere il gruppo di attivisti filopalestinesi. La sua messa al bando ha fatto sì che il sostegno all’organizzazione sia considerato un reato penale. La polizia ha arrestato 29 persone durante una protesta simile lo scorso fine settimana. Due gruppi si sono riuniti sotto le statue del leader indipendentista indiano Mahatma Gandhi e del primo presidente sudafricano dopo l’apartheid, Nelson Mandela, in Parliament Square. Cartelli con la scritta “Mi oppongo al genocidio, sostengo Palestine Action” sono stati alzati in silenzio mentre i manifestanti erano circondati da agenti di polizia. Alcuni manifestanti sono stati visti sdraiati uno sopra l’altro a terra mentre la polizia perquisiva le loro borse e portava via i cartelli. Gli agenti hanno poi portato via diversi manifestanti sollevandoli e caricandoli sui furgoni in attesa intorno alla piazza.

La designazione ufficiale all’inizio di questo mese di Palestine Action come gruppo vietato ai sensi del Terrorism Act 2000 significa che l’appartenenza al gruppo e il sostegno alle sue azioni sono punibili con fino a 14 anni di carcere. Il governo ha deciso di vietare Palestine Action dopo che alcuni attivisti hanno fatto irruzione in una base della Royal Air Force a Brize Norton, nell’Oxfordshire, in Inghilterra, il 20 giugno, danneggiando due aerei con vernice rossa per protestare contro il continuo sostegno militare del governo britannico a Israele nella guerra a Gaza. Quattro persone di età compresa tra i 22 e i 35 anni sono state accusate di cospirazione per aver commesso danni criminali e per aver fatto irruzione in un luogo proibito per scopi lesivi degli interessi del Regno Unito. I quattro dovranno comparire il 18 luglio davanti alla Corte penale centrale di Londra.