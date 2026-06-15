Libano, migliaia di sfollati tornano al sud dopo l’accordo Iran-Usa

Migliaia di auto cariche di sfollati e beni personali sono state viste, nella giornata di lunedì, dirigersi verso il sud del Libano, poche ore dopo l’annuncio di un accordo preliminare tra Stati Uniti e Iran. L’intesa prevede la riapertura dello Stretto di Hormuz e l’estensione della fragile tregua nel conflitto iraniano. I dettagli non sono stati ancora resi noti e Teheran ha chiarito che l’attuazione partirà solo dopo la firma ufficiale. Secondo il mediatore Pakistan, la sottoscrizione è prevista venerdì in Svizzera.