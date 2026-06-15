Accordo Usa-Iran, Kallas: “Speriamo nella firma venerdì”

“L’accordo annunciato da Stati Uniti e Iran è stato accolto con favore da tutti. La prima fase riguarda l’apertura dello Stretto di Hormuz per poi passare ai negoziati su temi cruciali come la questione nucleare, ma anche su altre questioni fondamentali per la stabilità e la pace nella regione”. Lo afferma l’Alta Rappresentante Ue per la Politica estera Kaja Kallas arrivando al Consiglio Affari esteri a Lussemburgo. L’accordo “è benvenuto e incrociamo le dita affinché venga siglato venerdì. Perché tutti hanno bisogno che lo Stretto di Hormuz sia riaperto e che questa guerra finisca. Quindi è un’ottima notizia e speriamo che duri”, aggiunge.