Eclissi solare, attesa a Madrid: "Arrivati dall'Italia per vederla"

Centinaia di persone si sono radunate nei pressi del Palazzo Reale di Madrid per assistere all’eclissi solare. Nella capitale spagnola si è arrivati a una copertura del 99% mentre in gran parte della penisola iberica, nelle regioni del centro-nord, l’eclissi è stata totale per la prima volta dopo 100 anni. Il Mirador de la Cornisa, tra il Palazzo Reale e la Cattedrale dell’Almudena, era tra i punti consigliati dalle autorità per godersi al meglio il fenomeno astronomico. L’ingresso è stato contingentato e si è arrivati al limite della capienza, ovvero 300 posti, già alle 19. Tra i presenti anche un gruppo di undici persone arrivate a Madrid dal Nord Italia, alcune di loro proprio con l’obiettivo di assistere all’eclissi. Ilaria, un’italiana del gruppo, racconta a LaPresse che non hanno avuto problemi a prenotare il viaggio e trovare posto in albergo nonché a comprare gli occhiali certificati, perché si sono attivati per tempo. Una giovane coppia che vive in Spagna, tra coloro che si sono mossi all’ultimo minuto, racconta di aver trascorso ieri due ore a girare per le vie della capitale alla ricerca degli occhiali. Farmacie, supermercati, negozi di ottica hanno finito le scorte giorni fa. Una coppia originaria della Bielorussia è rimasta senza ma ha comunque voluto avvicinarsi al punto panoramico. “È la prima volta che assistiamo all’eclissi totale”, dicono emozionati i due giovani. Spagnoli e turisti hanno atteso l’inizio del fenomeno astronomico cercando i rari punti d’ombra nell’assolata Plaza de la Almudena. Alcuni hanno portato con sé ombrelli e ventagli per resistere al caldo. “Sta iniziando”, ha gridato una signora mentre la Luna ha iniziato a coprire il disco del Sole. E i presenti hanno rivolto lo sguardo al cielo.