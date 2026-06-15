Accordo Iran-Usa, Netanyahu: "La lotta non è finita"

“La lotta non è finita“. È il messaggio lanciato da Benjamin Netanyahu ai cittadini israeliani dopo l’annuncio dell’accordo preliminare tra Stati Uniti e Iran. Il premier ha invitato il Paese a restare vigile e determinato, sostenendo che Israele dovrà continuare a difendersi da ogni minaccia. Netanyahu ha esteso il riferimento non solo all’Iran, ma anche ai gruppi armati sostenuti da Teheran nella regione. “Dovremo continuare a essere forti e a difenderci se necessario”, ha affermato, ricordando le operazioni militari condotte negli ultimi mesi a Gaza, in Libano, Siria e Yemen. Secondo il premier, la pressione militare israeliana proseguirà per garantire la sicurezza del Paese.