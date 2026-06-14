Guerra in Iran, colloquio tra Pakistan e Turchia sui negoziati di pace. Nuovi raid dell’Idf in Libano – La diretta

L’accordo tra Usa e Iran per mettere fine alla guerra sembra ormai ad un passo ma salta la firma a Ginevra in presenza delle delegazioni dei rispettivi paesi. Secondo la Cnn negoziatori del Qatar sarebbero a Teheran per finalizzare l’intesa. Gli auguri di Herzog a Trump per il compleanno del presidente Usa: “
“L’aggressione sionista a Dahiyeh ha dimostrato ancora una volta che gli Stati Uniti o non hanno la volontà di far rispettare i propri impegni, oppure non ne hanno la capacità”. Lo ha dichiarato il capo del Parlamento iraniano Mohammad Ghalibaf in un messaggio su X, dopo il raid israeliano nei sobborghi meridionali di Beirut. Secondo Ghalibaf, “mostrare il semaforo verde al regime” israeliano non consentirà di ottenere concessioni diplomatiche. “Il gioco del poliziotto buono e del poliziotto cattivo è ormai superato”, ha aggiunto Ghalibaf, che ha quindi avvertito che, “se non c’è volontà o capacità di rispettare gli impegni assunti, non è possibile parlare di continuare il percorso” negoziale.
Il vice comandante del comando militare congiunto iraniano Khatam al-Anbiya ha dichiarato che l’ultimo attacco di Israele contro Hezbollah a Beirut non rimarrà senza risposta. Mohammadjafar Asadi ha definito l’attacco a Dahyieh una nuova provocazione israeliana. Lo riporta Iran International.
L’esercito israeliano ha informato il Comando centrale Usa (Centcom), poco prima dell’attacco sulla periferia sud di Beirut. Lo hanno riferito funzionari israeliani e statunitensi, come riportato dal corrispondente di Axios Barak Ravid.
Il bilancio delle vittime dell’attacco israeliano alla periferia di Beirut è salito a tre, secondo l’Agenzia di stampa nazionale libanese (Nna). “Il bilancio provvisorio aggiornato è di tre persone e 15 feriti, oltre a ingenti danni agli edifici e ai negozi circostanti”, riferisce Nna, citata dal Times of Israel. L’attacco ha colpito un appartamento che, secondo le forze israeliane, fungeva da centro di comando di Hezbollah.
La bozza di memorandum d’intesa tra Iran e Stati Uniti includerebbe una serie di intese su sanzioni economiche, programma nucleare e sicurezza nello Stretto di Hormuz, secondo quanto riportato da Reuters sul suo sito, citando un alto funzionario iraniano. Nel documento si prevede che Teheran riapra immediatamente lo Stretto di Hormuz al traffico commerciale, mentre Washington sospenderebbe il blocco navale sui porti iraniani, con attuazione progressiva entro 30 giorni. Sul piano economico, gli Stati Uniti si impegnerebbero a non introdurre nuove sanzioni fino a un accordo finale e a concedere esenzioni dalle sanzioni petrolifere per un periodo determinato, consentendo all’Iran di vendere petrolio e incassarne i proventi. È inoltre prevista la possibile liberazione di circa 25 miliardi di dollari di asset iraniani congelati, attraverso trasferimenti diretti, linee di credito e cooperazione regionale. La bozza includerebbe anche la preparazione di un piano di ricostruzione e sviluppo per l’Iran da definire entro 60 giorni. Sul nucleare, Teheran si impegnerebbe a non produrre, né acquisire armi nucleari e a mantenere invariato il proprio programma durante la fase negoziale, senza ulteriori arricchimenti di uranio, né espansione delle infrastrutture. Gli Stati Uniti avrebbero accettato la possibilità di una diluizione delle scorte di uranio altamente arricchito, nell’ambito di un accordo complessivo ancora da finalizzare entro 60 giorni.
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz hanno confermato un attacco nei sobborghi meridionali di Beirut, dichiarando che Israele “non tollererà il fuoco diretto contro il suo territorio”. In una nota congiunta, Netanyahu e Katz hanno affermato che l’esercito israeliano “ha appena colpito obiettivi terroristici di Hezbollah” nella zona di Dahiyeh, in risposta a presunti attacchi del gruppo libanese contro lo Stato ebraico, “Israele non tollererà il fuoco diretto contro il suo territorio”.
Almeno una persona è stata uccisa e quattro sono rimaste ferite in un attacco israeliano sul quartiere di Dahiyeh, nella zona meridionale di Beirut. Lo ha riferito l’agenzia di stampa nazionale del Libano, citata da Times of Israel. L’attacco ha colpito un appartamento che, secondo le Idf, fungeva da centro di comando di Hezbollah.
Un attacco israeliano ha colpito il quartiere di Dahiyeh, nella zona meridionale di Beirut – considerato una roccaforte di Hezbollah nella capitale libanese -, secondo quanto riferito dalle autorità, citate da Haaretz. In una dichiarazione congiunta, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz hanno affermato che le Idf hanno colpito obiettivi di Hezbollah a Dahiyeh, in risposta agli attacchi proveniente dal gruppo e diretti verso il territorio israeliano.
“Il Libano rimane una polveriera. Noi siamo pronti a fare di più, anche a inviare più forze e a formare il loro esercito. Dobbiamo rafforzare le autorità legittime e sostenere il presidente, che è un grande amico dell’Italia. L’Italia può essere protagonista di questa nuova stagione libanese”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, intervistato da Bruno Vespa nel corso del ‘Forum in masseria’. “Io credo che una pace con l’Iran debba comportare anche l’impegno iraniano a fermare Hezbollah. Se Hezbollah non lancia più missili su Israele, anche Israele sarà costretto a fare marcia indietro. Io sono molto preoccupato per i bombardamenti contro i civili, sono molto preoccupato per i bombardamenti anche contro i quartieri cristiani di Tiro. Perché i cristiani sono elemento di stabilità, non sono né amici di Hezbollah, né amici degli sciiti, e io credo invece che si debba fare in modo che il Libano possa essere sempre più governato dalle autorità locali”, ha detto ancora Tajani.
“Gli iraniani stanno ritardando un po’, ma tutti dicono che siamo a un passo dall’accordo.La firma digitale dovrebbe arrivare a breve, anche se non c’è ancora un orario preciso”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, intervistato da Bruno Vespa nel corso del ‘Forum in masseria’. “Pare che si arrivi a un accordo di massima, con 60 giorni per definire tutto, incluso il nucleare. Gli iraniani si sono impegnati a non costruire l’arma nucleare. Hormuz sarà gradualmente riaperto”, ha detto ancora Tajani.
“Siamo a un passo da un grande accordo sull’Iran. Speriamo, inshallah. Le borse hanno già reagito positivamente: siamo davvero vicini a un’intesa che porterebbe grande beneficio all’economia mondiale”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, intervistato da Bruno Vespa nel corso del ‘Forum in masseria’.
I bombardamenti israeliani continuano incessantemente nel sud del Libano, nei distretti di Sidone e Jezzine, dove si registrano diverse vittime. Lo riporta L’Orient-Le Jour, affermando che almeno due persone sono rimaste uccise in un attacco con droni a Msayleh (Sidone), mentre il bilancio delle vittime dell’attacco a Kaouthariyet el-Sayyad (Sidone) è salito a tre. Le vittime sono tre donne.
A seguito dell’allarme lanciato nell’Alta Galilea, le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato l’esplosione di un drone in territorio israeliano, vicino al confine con il Libano. “Non ci sono state vittime e l’incidente è oggetto di indagine”, si legge nella nota, come riporta Ynet. Secondo le Idf, il drone, legato a Hezbollah, è esploso in un’area definita come “zona militare”.
Il ministro degli Esteri pakistano, Ishaq Dar, ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo turco, Hakan Fidan. Come riportato da Al Jazeera, il ministero degli Esteri pakistano ha reso noto che i due diplomatici “si sono confrontati sull’evoluzione della situazione regionale e hanno accolto con favore i progressi incoraggianti verso un’intesa tra Stati Uniti e Iran”. Il Pakistan ha svolto il ruolo di principale mediatore nei colloqui tra Washington e Teheran per un possibile accordo volto a porre fine al conflitto, mentre la Turchia figura tra i Paesi del Medioriente che, secondo quanto affermato dal presidente Usa Donald Trump, vengono regolarmente consultati.
L’ex segretario di Stato americano Mike Pompeo invoca una linea di massima fermezza contro l’Iran e mette in guardia l’Occidente dal rischio di nuove esitazioni strategiche. In un’intervista a La Stampa, Pompeo ha sostenuto che il regime di Teheran rappresenti la principale fonte di instabilità in Medioriente e che non sia possibile fare affidamento su eventuali nuovi accordi diplomatici. “Il regime di Teheran ha dimostrato la propria natura ostile finanziando il terrore, attaccando nazioni vicine e lanciando missili balistici contro alleati strategici”, ha dichiarato l’ex capo della diplomazia Usa, sostenendo che le recenti operazioni militari abbiano aperto “una finestra di opportunità unica” per indebolire l’apparato iraniano. Secondo Pompeo, l’Occidente si troverebbe davanti a una scelta netta: “Esistono solo due strade: sperare in una de-escalation spontanea oppure agire con estrema risolutezza”. Da qui l’appello a “finire ciò che è stato iniziato”, con l’obiettivo di modificare “in profondità” la struttura del potere iraniano affinché il popolo possa “liberarsi di una leadership oppressiva”. L’ex direttore della Cia ha espresso forte scetticismo anche sull’ipotesi di un nuovo accordo con Teheran. “Teheran ha siglato molteplici intese con diversi presidenti americani, violandole una dopo l’altra. Non c’è ragione logica per credere che il regime attuale rispetti un eventuale nuovo trattato”, ha affermato, aggiungendo di essere personalmente nel mirino delle autorità iraniane: “Cercano ancora di assassinarmi”. Pompeo ha poi accusato la leadership iraniana di alimentare gran parte delle crisi regionali: “Questa leadership deve sparire perché alimenta il 95% dei conflitti nell’area”, citando il sostegno ai gruppi armati a Gaza, in Libano, Siria e Iraq. Per l’ex segretario di Stato, la priorità resta “smantellare l’apparato militare rimanente” e fermare le ambizioni nucleari di Teheran.
La Forza di difesa israeliana (Idf), ha ordinato l’evacuazione di 29 villaggi e centri abitati nel sud del Libano in vista di attacchi contro Hezbollah. Ai residenti di 16 località è stato intimato di allontanarsi di almeno un chilometro, mentre a quelli di altri 13 centri è stato ordinato di spostarsi a nord del fiume Zahrani. “Alla luce della violazione dell’accordo di cessate il fuoco da parte di Hezbollah, l’Idf è costretta ad agire con la forza contro il gruppo”, ha avvertito il portavoce dell’esercito, colonnello Avichay Adraee, come riportato da Times of Israel.
Un attacco informatico ha causato l’interruzione dei servizi presso quattro importanti banche iraniane, senza tuttavia compromettere i dati dei clienti. Lo ha reso noto il consiglio di coordinamento bancario del Paese, secondo quanto riportato dai media statali. Il consiglio ha riferito che l’attacco ha preso di mira un’infrastruttura di comunicazione condivisa utilizzata da Bank Melli, Bank Tejarat, Bank Saderat e Export Development Bank of Iran, spingendo i team tecnici ad adottare misure di protezione e causando una temporanea compromissione di alcuni servizi bancari. È stato inoltre dichiarato che non si sono verificati accessi non autorizzati alle informazioni dei clienti né cancellazioni di dati, aggiungendo che sono in corso le operazioni per ripristinare la normale attività.
La decisione finale di Teheran sul memorandum d’intesa con gli Usa è in fase di valutazione.Lo riporta l’agenzia iraniana Fars, citando una fonte informata vicina al team negoziale. Secondo la fonte, l’Iran non ha ancora annunciato la sua decisione definitiva sul memorandum d’intesa proposto. La valutazione degli aspetti politici, legali e tecnici delle proposte è tuttora in corso. Fars, citando fonti informate, ha rivelato che la revisione di vari aspetti delle proposte è ancora in corso a livello di esperti e decisori, e che le istituzioni responsabili stanno valutando attentamente gli aspetti politici, legali e tecnici della questione.
Il presidente israeliano Isaac Herzog ha rivolto gli auguri al presidente statunitense Donald Trump per il suo 80° compleanno, lodando il sostegno di Trump a Israele, la sua posizione contro l’Iran e i suoi sforzi per ottenere il rilascio degli ostaggi detenuti a Gaza. “Buon ottantesimo compleanno, presidente Donald Trump. Il suo straordinario percorso verso la Casa Bianca incarna la portata del sogno americano e la forza della sua determinazione. Il popolo di Israele le è grato per la sua leadership nell’affrontare l’impero del male dell’Iran e per il suo fermo impegno a favore della sicurezza di Israele. Non dimenticheremo mai i Suoi instancabili sforzi per garantire il rilascio dei nostri amati ostaggi. Possa guidare il Medioriente e il mondo verso la pace e la sicurezza e continuare a rafforzare l’esclusivo partenariato tra Stati Uniti e Israele”, ha scritto Herzog in un messaggio su X. “Nella tradizione ebraica, si dice che all’età di ottant’anni si acquisisca una forza straordinaria. Che possa godersi la sua meravigliosa famiglia e molti compleanni felici, pieni di benedizioni e gioia”, ha aggiunto Herzog.
Questa mattina, dei negoziatori del Qatar si sono recati a Teheran in coordinamento con gli Stati Uniti per contribuire a facilitare la finalizzazione dell’accordo tra Usa e Iran. Lo ha riferito alla Cnn una fonte informata sulla situazione.
Scatta l’allarme in alcune aree al nord di Israele vicine alla frontiera con il Libano per un “attacco con droni”. Lo riporta il Times of Israel citando l’Idf, l’esercito di Israele, secondo cui non dovrebbero esserci feriti. Secondo l’agenzia libanese Nna Hezbollah avrebbe rivendicato attacchi con razzi e droni contro l’esercito israeliano a Majdal Zoun e Houla, in territorio libanese.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump pubblicato su Truth un’immagine costruita con l’AI. Lui è raffigurato con in mano un binocolo mentre da, quella che sembra, una portaerei guarda alcune navi (due moderne e una che assomiglia più a un vascello) con la bandiera Usa. In alto aerei da combattimento in formazione solcano il cielo. In basso la scritta ‘You’re getting discombobulated’, facendo riferimento a ‘spaesamento’ e ‘confusione’ degli avversari.
“Il mio accordo con l’Iran è ‘un muro senza armi nucleari’. Di fatto, non avranno più un’arma nucleare, né potranno acquistarla né svilupparla, né in alcun altro modo”. Lo afferma il presidente degli Stati Uniti Donald Trump su Truth. “Subito dopo la firma” dell’accordo – prosegue Trump – “lo Stretto di Hormuz sarà aperto a tutti”.