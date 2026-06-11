Mondiali 2026, ad Haiti i bambini organizzano la loro Coppa del mondo

Ad Haiti decine di scuole hanno dato vita a un torneo ispirato alla Coppa del Mondo per celebrare la qualificazione della nazionale, tornata al Mondiale per la prima volta dal 1974. Nelle immagini si vedono gli studenti sfilare con le bandiere dei 48 Paesi partecipanti e prendere parte alla cerimonia di apertura. L’iniziativa, chiamata ‘Ti Mondial 2026‘, coinvolge 48 istituti scolastici, ognuno associato a una delle nazionali presenti al torneo. Il progetto è promosso dall’Ufficio delle Nazioni Unite ad Haiti e dall’organizzazione Viva Rio, con l’obiettivo di utilizzare lo sport come strumento di pace e coesione sociale.

La qualificazione di Haiti è diventata un motivo di orgoglio nazionale in un Paese segnato da una grave crisi di sicurezza. La nazionale ha conquistato il pass per il Mondiale giocando le qualificazioni lontano da casa e si prepara ora all’esordio nel Gruppo C contro la Scozia.