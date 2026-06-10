Terremoto nelle Filippine, i soccorritori scavano tra le macerie alla ricerca dei sopravvissuti

I soccorritori scavano tra le macerie nel sud delle Filippine per cercare eventuali dispersi dopo il terremoto che ha colpito il Paese. Il forte sisma di magnitudo 7,8 ha provocato almeno 37 morti, oltre 32.000 gli sfollati. Secondo una prima valutazione dei danni effettuata dal governo, in diverse province sono state danneggiate circa 2.500 case e 117 edifici e strutture governative. L’aeroporto internazionale di General Santos è rimasto chiuso per il secondo giorno, costringendo alla cancellazione di 63 voli nazionali ad eccezione di quelli in missione umanitaria.