Papa Leone XIV in Spagna saluta i volontari: "Ci vediamo a Roma"

Papa Leone XIV ha ringraziato “di cuore” i volontari che hanno partecipato all’organizzazione degli eventi del suo viaggio apostolico a Madrid, in Spagna. “Percorriamo questo cammino con umiltà e mitezza, senza alcuna presunzione, ma saldi nella fede e generosi nel servizio, affinché la Vergine Maria vi conceda di essere lievito del Regno sempre e ovunque. Grazie e ci vediamo a Roma”, ha detto il Pontefice durante l’incontro alla Fiera di Madrid, Ifema. Il Papa ha lasciato la capitale spagnola in direzione Barcellona.