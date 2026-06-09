Libano, l’esodo da Tiro dopo gli avvertimenti di Israele

Lunghe colonne di auto cariche di materassi, valigie e oggetti domestici lasciano la città libanese di Tiro dopo l’ultimo avvertimento lanciato dall’esercito israeliano. Sull’autostrada costiera il traffico è rimasto bloccato per chilometri mentre centinaia di famiglie cercavano di allontanarsi dalla città. L’allerta israeliana riguarda anche il quartiere cristiano di Tiro, finora risparmiato dai bombardamenti. Nei giorni scorsi i leader religiosi cristiani hanno chiesto alla comunità internazionale e alle autorità libanesi di intervenire per evitare nuovi attacchi e proteggere il centro storico della città.

Israele sostiene che membri di Hezbollah operino nell’area e ha avvertito che gli edifici utilizzati per attività militari potrebbero essere colpiti. Nelle ultime settimane i raid hanno provocato gravi distruzioni a Tiro, città patrimonio mondiale dell’UNESCO. Gli attacchi di Israele in Libano hanno finora causato circa 3.500 vittime e oltre 1,2 milioni di sfollati.