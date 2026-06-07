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domenica 7 giugno 2026

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Papa Leone XIV in Spagna, folla di oltre un milione di persone lo accoglie a Madrid

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Più di un milione di persone si sono riversate domenica nel centro di Madrid per la messa principale di Papa Leone XIV e per una processione che ha messo in risalto una delle espressioni più iconiche della pietà popolare spagnola: i tappeti di fiori. Hanno applaudito e acclamato il Pontefice, mentre Leone XIV arrivava per la messa, facendo il giro della piazza e delle strade circostanti sulla sua papamobile davanti a una folla stipata in diverse file dietro le barricate. La Messa della domenica cade nel giorno della festa cattolica del Corpus Domini, che spesso prevede processioni di fedeli attraverso paesi e città guidate da un sacerdote che porta l’Eucaristia. In Spagna, come in altri Paesi a maggioranza cattolica, le processioni sono spesso caratterizzate da elaborati tappeti floreali disposti lungo il percorso.