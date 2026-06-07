Israele, Ben-Gvir loda la reazione della polizia: "Bene un terrorista morto a terra"

Il ministro israeliano della sicurezza nazionale di estrema destra Itamar Ben-Gvir, ha affermato che è “un bene” che un aggressore che ha ucciso almeno una persona sia stato ucciso, riferendosi alla sparatoria avvenuto a Kochav Ya’ir. “Gli eroici agenti di polizia che per primi sono entrati in contatto (con l’aggressore), erano molto determinati e hanno ucciso il terrorista. Questo è ciò che vogliamo: un terrorista morto a terra“, ha detto ai giornalisti sulla scena di uno degli attacchi. Ben-Gvir ha promosso un disegno di legge che approva la pena di morte per i palestinesi condannati per l’omicidio di israeliani.