Home > Esteri > Israele, sparatoria a Kochav Ya’ir: un morto e 6 feriti. Fermato un sospetto: è un arabo israeliano

Sospetto attentato terroristico in Israele. A Kochav Ya’ir, nel centro del Paese, una persona è morta e almeno sei sono rimaste ferite in una sparatoria, il cui sospetto responsabile sarebbe stato catturato dalle forze di sicurezza, che stanno cercando anche un secondo soggetto. L’uomo è stato identificato come un residente di Tayibe, una città araba situata poco a nord del luogo dell’attacco. Secondo un’immagine proveniente dalla scena, il terrorista ha utilizzato un mitra artigianale “Carlo”, noto anche come Carl Gustav.

Il servizio medico di emergenza Magen David Adom ha intanto confermato il decesso di una vittima e il ferimento di almeno altri sei civili, uno dei quali in gravi condizioni. Le persone raggiunte dai colpi di arma da fuoco sono state ferite in tre diverse località della zona.

At least four people have been wounded in several shooting incidents in and around Kochav Yair, with the motive still unclear.https://t.co/HGFxwtCzDK — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) June 7, 2026

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno dichiarato di aver inviato truppe nella zona di Kochav Ya’ir in seguito all’attacco a colpi d’arma da fuoco. Secondo l’esercito e la polizia, uno degli attentatori è stato neutralizzato sul posto. “I soldati, insieme a ulteriore personale medico, hanno avviato ricerche approfondite per individuare altri terroristi e stanno prestando soccorso ai feriti”, ha affermato l’Idf.

Ben Givr: “Se il terrorista sarà catturato vivo, verrà giustiziato”

אם המחבל יתפס חי- הוא יוצא להורג- זה החוק ואנו נדרוש את ישומו.



בדיוק בשביל זה עוצמה יהודית חוקקה את חוק ״עונש מוות למחבלים״.



דם יהודי אינו הפקר.

מי שרוצח יהודי- יראה את חבל התלייה. — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) June 7, 2026

“Se il terrorista viene catturato vivo verrà giustiziato: questa è la legge e noi ne pretenderemo l’applicazione. È esattamente per questo che Potere Ebraico ha promulgato la legge ‘Pena di morte per i terroristi’. Il sangue ebraico non è da considerarsi sacrificabile. Chi uccide un ebreo vedrà la corda del patibolo“. Così il ministro della Sicurezza Nazionale di Israele Itamar Ben Gvir su X dopo la sparatoria.