Ucraina, Zelensky scrive a Putin per mettere fine alla guerra. Il Cremlino: “Può venire a Mosca quando vuole” – la diretta

Il presidente ucraino Vladimir Zelensky può venire a Mosca in qualsiasi momento se desidera parlare. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov commentando la lettera in cui il leader di Kiev propone al presidente russo Vladimir Putin che l’incontro si tenga in un paese terzo. Zelensky ha suggerito la Svizzera, la Turchia e i paesi arabi come possibili sedi. “Può venire a Mosca in qualsiasi momento. Il presidente Putin ha detto che se Zelensky vuole parlare, può venire a Mosca e farlo”, ha dichiarato Peskov ai giornalisti, come riporta Ria Novosti.

Guerra in Ucraina – la diretta Inizio diretta: 05/06/26 08:16 Fine diretta: 06/06/26 00:00