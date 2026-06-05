Ucraina, Zelensky scrive a Putin per mettere fine alla guerra. Il Cremlino: “Può venire a Mosca quando vuole” – la diretta

Il presidente ucraino Vladimir Zelensky può venire a Mosca in qualsiasi momento se desidera parlare. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov commentando la lettera in cui il leader di Kiev propone al presidente russo Vladimir Putin che l’incontro si tenga in un paese terzo. Zelensky ha suggerito la Svizzera, la Turchia e i paesi arabi come possibili sedi. “Può venire a Mosca in qualsiasi momento. Il presidente Putin ha detto che se Zelensky vuole parlare, può venire a Mosca e farlo”, ha dichiarato Peskov ai giornalisti, come riporta Ria Novosti.
Il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, ha esortato con urgenza il presidente russo Vladimir Putin ad avviare negoziati per una soluzione pacifica in Ucraina, con la partecipazione degli europei. “È giunto il momento di sedersi al tavolo delle trattative”, ha dichiarato Wadephul durante un incontro con il suo omologo Roberto Velasco a Città del Messico, come riporta la Zdf.”Credo che tutti si rendano conto che il conflitto ha raggiunto una fase che necessita urgentemente di una soluzione”, ha aggiunto il ministro tedesco.
Quattro persone sono morte e cinque sono rimaste ferite in un attacco delle forze russe con droni questa mattina contro un’azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. Lo riferiscono le autorità regionali di Kiev, citate da Ukrainska Pravda.
Tre persone sono morte in Ucraina nei raid russi nella notte. Un uomo di 75 anni è stato ucciso a Kherson in seguito a un attacco con droni nel quartiere di Korabelnyi, secondo quanto riferito da Oleksandr Prokudin, capo dell’amministrazione militare regionale di Kherson. Una donna, hanno comunicato i servizi di emergenza, è morta in un attacco di droni a Zaporizhzhia, in cui sono rimaste ferite altre 16 persone. Un’altra donna donna è morta e due persone sono rimaste ferite in un attacco con droni e artiglieria nel distretto di Pavlograd, nella regionale di Dnipropetrovsk, ha riferito il capo dell’amministrazione militare regionale Oleksandr Ganzha.
“Oggi è entrato in vigore un cessate il fuoco localizzato, mediato dall’Aiea, sulla linea del fronte vicino alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, aprendo la strada a cruciali riparazioni della linea elettrica per scongiurare il rischio di un incidente nucleare”. Lo annuncia l’Agenzia internazionale per l’energia atomica su X. “Nei prossimi giorni, sotto la supervisione degli esperti dell’Aiea, i tecnici di entrambe le parti inizieranno a riparare i danni causati dalla guerra alla linea elettrica a 750 kilovolt (kV) di Dniprovska, a seguito delle estese operazioni di sminamento dell’area”, prosegue il post. Il direttore generale Rafael Grossi afferma che “la Federazione Russa e l’Ucraina hanno collaborato in modo costruttivo con l’Aiea durante settimane di colloqui delicati e complessi, e che entrambe le parti hanno concordato un cessate il fuoco per la sicurezza nucleare”. “L’Aiea continuerà a fare tutto il possibile per contribuire a proteggere le persone e l’ambiente dal rischio di un incidente nucleare che non porterebbe alcun beneficio a nessuno e non farebbe altro che aggravare la devastazione e la sofferenza causate dalla guerra”, conclude Grossi.
Un uomo di 75 anni è stato ucciso a Kherson, in Ucraina, nelle prime ore di oggi, in seguito a un attacco con droni da parte delle forze russe nel quartiere di Korabelnyi, secondo quanto riferito dalle autorità regionali. La vittima – fa sapere ‘Kyiv Post’ – era un anziano che ha riportato ferite mortali in quello che i funzionari hanno descritto come un altro attacco contro un’area civile della città dell’Ucraina meridionale. “I terroristi russi hanno ucciso un altro residente di Kherson”, ha dichiarato Oleksandr Prokudin, capo dell’Amministrazione militare regionale di Kherson, in un comunicato. “A seguito di un attacco con droni nemici nel quartiere di Korabelnyi, un uomo di 75 anni ha riportato ferite incompatibili con la vita”, ha aggiunto.
La Camera dei Rappresentanti Usa ha approvato con 226 voti favorevoli e 195 contrari una legge che prevede aiuti all’Ucraina e sanzioni a settori chiave dell’economia russa, superando le obiezioni di coloro fra i repubblicani che avevano avvertito che il disegno di legge avrebbe compromesso i negoziati volti a raggiungere un risultato analogo ma più incisivo. La legge, presentata dal deputato Gregory Meeks, democratico dello Stato di New York, mira a consolidare l’assistenza statunitense all’Ucraina, fornendo oltre un miliardo di dollari in aiuti per la sicurezza e la ricostruzione. Prevede inoltre la messa a disposizione di altri 8 miliardi di dollari per la difesa ucraina tramite prestiti. In sostanza, 18 repubblicani, 207 democratici e un indipendente hanno votato a favore del disegno di legge. La deputata democratica Ilhan Omar si è unita ad altri 194 repubblicani nel votare contro. I sostenitori sperano che l’approvazione del disegno di legge sull’Ucraina da parte della Camera dei Rappresentanti eserciti pressione sul Senato affinché faccia lo stesso. Tuttavia, sanno anche che il Senato probabilmente non lo approverà a meno che Donald Trump non dia il suo sostegno al disegno di legge.
Donald Trump si è detto “felice” che Volodymyr Zelensky abbia offerto a Vladimir Putin la possibilità di incontrarsi per mettere fine alla guerra. “Credo che noi abbiamo molto a che fare con questo”, ha affermato il presidente parlando nello Studio Ovale. “Sarebbe bello se si incontrassero”, ha concluso.