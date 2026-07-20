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lunedì 20 luglio 2026

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Cuba, arriva a L'Avana una barca a vela di Open Arms con aiuti umanitari

LaPresse
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Una barca a vela di Open Arms con a bordo sette tonnellate di aiuti umanitari e donazioni provenienti da gruppi di solidarietà europei è arrivata domenica al porto dell’Avana a Cuba, in ginocchio per la grave crisi economica, resa ancora più dura dall’embargo energetico statunitense. “Dobbiamo essere dove c’è bisogno di noi. In questo momento, Cuba viene tenuta nascosta agli occhi del mondo: è una crisi umanitaria silenziosa”, ha detto il fondatore della Ong  Oscar Camps. L’imbarcazione trasportava pannelli solari, apparecchiature fotovoltaiche e medicinali Gli Stati Uniti hanno applicato l’embargo energetico a gennaio, dopo la cattura dell’ex presidente venezuelano Nicolás Maduro, e hanno minacciato di imporre dazi doganali ad altri paesi che vendono carburante all’isola.