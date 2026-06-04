Ucraina, Zelensky scrive a Putin: “Incontriamoci e mettiamo fine alla guerra”

Volodymyr Zelensky ha scritto una lettera aperta a Vladimir Putin in cui chiede un incontro diretto e di mettere fine al conflitto. “L’Ucraina propone di porre fine a questa guerra. Questo deve essere fatto onestamente, con dignità e con garanzie che la guerra non venga ripresa. Constatiamo che gli Stati Uniti sono pienamente concentrati sulla questione iraniana, e sarebbe un errore aspettare semplicemente che la guerra in Europa torni al centro della loro attenzione. L’Ucraina propone di porre fine a questa guerra attraverso un dialogo diretto tra noi e voi. Propongo un incontro“, ha scritto il numero uno di Kiev.

“Sono i leader a risolvere le questioni chiave. È sempre stato così e lo sarà sempre. Propongo di fissare una data precisa per tale incontro“. “Ci sono Paesi che tradizionalmente ospitano leader per risolvere questioni di guerra e di pace. La Svizzera, la Turchia, i Paesi del mondo arabo: molti sono in grado e disposti a ospitare un simile incontro”, ha sottolineato Zelensky.

Open Letter to the President of the Russian Federation: https://t.co/mEvYqYiqus — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 4, 2026

Zelensky a Putin: “Pronti a cessate il fuoco per la durata dei negoziati”

“La vostra guerra ha diviso per sempre l’Ucraina e la Russia. Oggi la prima linea è la linea da cui deve partire la diplomazia. L’Ucraina è pronta per un cessate il fuoco completo per tutta la durata dei negoziati. Questa è la prassi standard e gli attuali sviluppi relativi all’Iran non fanno che rafforzare questo concetto”, ha detto ancora il leader ucraino nella lettera, pubblicata sul sito della presidenza.

“Il tentativo di stabilire un vero silenzio è il modo migliore per iniziare a dialogare. Riteniamo che non si tratterebbe di un semplice tentativo, ma di un vero e proprio cessate il fuoco, se è questo che desiderate”. “Gli Stati Uniti hanno la capacità di monitorare un cessate il fuoco lungo la linea in cui cessano le ostilità. L’Ucraina è pronta a uno scambio di prigionieri di guerra ‘tutti contro tutti’, e questo potrebbe rappresentare un buon preludio alla fine del conflitto”, ha aggiunto.

Putin: “La Russia avanza ma siamo disponibili a un accordo”

Sulla questione si è espresso anche il diretto interessato, Putin. “Le truppe russe stanno avanzando lungo l’intero fronte”, il nostro esercito “ha preso il controllo di 2440 chilometri quadrati e l’offensiva continua quotidianamente”, ma “siamo certamente pronti e disposti a raggiungere un accordo con l’Ucraina sulla base di cui abbiamo discusso con Trump ad Anchorage“, ha affermato il presidente russo in un incontro con i capi di diverse agenzie internazionali. Lo riporta la Tass. “Sono possibili dei compromessi da parte russa e il conflitto si concluderà rapidamente”, ha aggiunto il capo del Cremlino.