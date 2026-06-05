Il presidente russo Vladimir Putin ha aperto venerdì la sessione plenaria del Forum economico internazionale di San Pietroburgo. Notando quelli che ha definito “sconvolgimenti che scuotono i mercati energetici”, soprattutto oggi, in Medio Oriente, è stato critico nei confronti “dell’attuazione di politiche miopi da parte della burocrazia europea“. Ciò, ha affermato, è stato “accompagnato da una retorica aggressiva”, che ha portato a un’ulteriore erosione della posizione dell’Europa nell’economia globale.