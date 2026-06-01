Iran, pattuglie perlustrano lo Stretto di Hormuz: le immagini dei motoscafi armati sulla tv di Teheran

La televisione di Stato iraniana ha trasmesso immagini di motovedette d’assalto che pattugliano lo Stretto di Hormuz con un’arma spianata a prua e battenti bandiera iraniana. Le pattuglie, che secondo la tv iraniana perlustrano regolarmente lo Stretto, hanno il compito di guidare le navi in transito e fermare qualsiasi imbarcazione che violi gli avvertimenti della Guardia Rivoluzionaria. I video sono stati trasmessi in un momento in cui la tensione tra Washington e Teheran è in aumento. Lunedì l’esercito degli Stati Uniti ha dichiarato di aver bombardato siti militari iraniani dopo che le forze iraniane hanno abbattuto un drone americano.