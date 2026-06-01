Accesso Archivi

Accesso Archivi

lunedì 1 giugno 2026

Ultima ora

Iran, pattuglie perlustrano lo Stretto di Hormuz: le immagini dei motoscafi armati sulla tv di Teheran

LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti Preferite

La televisione di Stato iraniana ha trasmesso immagini di motovedette d’assalto che pattugliano lo Stretto di Hormuz con un’arma spianata a prua e battenti bandiera iraniana. Le pattuglie, che secondo la tv iraniana perlustrano regolarmente lo Stretto, hanno il compito di guidare le navi in transito e fermare qualsiasi imbarcazione che violi gli avvertimenti della Guardia Rivoluzionaria. I video sono stati trasmessi in un momento in cui la tensione tra Washington e Teheran è in aumento. Lunedì l’esercito degli Stati Uniti ha dichiarato di aver bombardato siti militari iraniani dopo che le forze iraniane hanno abbattuto un drone americano.