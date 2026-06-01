Hawaii, torna a eruttare il vulcano Kilauea: la fontana di lava illumina la notte

Il vulcano Kilauea alle Hawaii torna a eruttare: nella notte tra domenica e lunedì una fontana di lava ribollente e fumo hanno ricoperto il cratere. Il vulcano, che si trova sull’isola Hawaii, la più grande dell’arcipelago omonimo, è in fase di eruzione intermittente dalla fine del 2024. Il Servizio Meteorologico Nazionale di Honolulu ha precisato che gli episodi di eruzione a fontana durano in genere meno di 12 ore, ma la cenere può rimanere nell’aria più a lungo, in base al vento e alle condizioni meteorologiche