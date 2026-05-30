Ucraina, Mosca annuncia attacco contro aeroporti militari del paese

Le forze armate russe hanno lanciato un attacco combinato contro gli aeroporti militari ucraini. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo citato dalla Tass. “In risposta agli attacchi terroristici in Ucraina, le forze militari russe hanno lanciato un attacco contro aeroporti militari, impianti energetici e infrastrutture di trasporto utilizzate dalle forze armate ucraine”, ha affermato il ministero in una nota. Intanto l’agenzia Interfax, citando le autorità locali, riporta che due uomini sono stati uccisi e altri due feriti a seguito di un attacco con un drone delle forze armate ucraine contro un veicolo nella regione russa di Belgorod.

Mosca richiama l’ambasciatore in Armenia

L’ambasciatore russo in Armenia, Sergei Kopyrkin, è stato convocato a Mosca per “consultazioni in merito ai passi compiuti dalla leadership armena verso un riavvicinamento con la Ue”.