Romania, drone russo colpisce un edificio al confine con l’Ucraina: convocato Consiglio supremo di difesa

Nella notte tra il 28 e il 29 maggio, durante un attacco con droni russi sull’Ucraina, uno dei droni ha sorvolato la Romania e si è schiantato sul tetto di un edificio residenziale. Lo riporta RBC-Ucraina, citando il sito web del Ministero della Difesa rumeno. “Il drone ha violato lo spazio aereo rumeno, è stato tracciato dal radar nella parte meridionale della città di Galati e si è schiantato sul tetto di un condominio, provocando un incendio. Sul posto sono intervenute squadre specializzate dell’IGSU e di altre strutture del Ministero degli Affari Esteri, dei servizi segreti rumeni e della polizia rumena”, si legge nella pubblicazione.

L’agenzia ha aggiunto che i suoi radar hanno rilevato droni in volo vicino allo spazio aereo del paese. In risposta, la Romania ha fatto decollare due caccia F-16 e un elicottero IAR 330 SOCAT alle 01:19.”I piloti degli aerei avevano il permesso di colpire i bersagli per tutta la durata dell’allerta”, aggiunge il sito web. Anche l’Ispettorato generale per le situazioni di emergenza ha confermato l’incidente. Ha specificato che, a seguito dello schianto del drone, un appartamento al decimo piano ha preso fuoco e due persone sono rimaste ferite . I soccorritori hanno spento rapidamente l’incendio e i feriti hanno ricevuto assistenza sul posto.

“Ho convocato oggi alle 11 il Consiglio supremo di difesa nazionale per discutere le implicazioni del più grave incidente che abbia colpito il territorio nazionale dall’inizio della guerra di aggressione della Federazione Russa contro l’Ucraina. Adotteremo misure proporzionate nei confronti della Federazione Russa”. Lo annuncia su X il presidente della Romania Nicusor Dan dopo che un drone russo ha colpito un edificio al confine con Ucraina causando 2 feriti. “Il mio pensiero – aggiunge – va innanzitutto ai feriti, alle loro famiglie e ai residenti che hanno vissuto momenti terrificanti nelle proprie case. Li ringrazio per la calma con cui hanno reagito a questa situazione e assicuro loro il pieno sostegno dello Stato rumeno”.

“La natura senza precedenti dell’evento richiede una risposta ferma, coordinata e adeguata, a livello nazionale, alleato e internazionale. Dichiaro, con la massima fermezza, che la piena responsabilità di questo incidente ricade sulla Federazione Russa. Quanto accaduto oggi a Galati è la diretta conseguenza della guerra di aggressione scatenata dalla Russia contro l’Ucraina, del modo irresponsabile e indiscriminato con cui Mosca utilizza questi sistemi d’arma nelle immediate vicinanze dei confini della Nato, nonché del sistematico disprezzo del diritto internazionale. Non vi è alcuna ambiguità riguardo all’autore o alla causa di questa aggressione. Le forze armate rumene hanno agito in conformità con le procedure stabilite per tali situazioni, ricevendo l’ordine preciso di abbattere il drone non appena le condizioni lo avessero consentito, senza rischio di vittime o danni a terra. La decisione di non ingaggiare il bersaglio è stata presa perché non sussistevano le condizioni per distruggerlo senza un elevato rischio di mettere in pericolo la sicurezza dei civili”.

Am convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării astăzi, la ora 11 pentru a discuta implicațiile celui mai grav incident care a afectat teritoriul național de la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Vom dispune măsurile proporționale… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) May 29, 2026

“Abbiamo convocato l’ambasciatore della Federazione Russa presso la sede del ministero degli Esteri”. Lo ha annunciato su X la ministra degli Esteri rumena Oana Toiu. “La sicurezza della Romania è la nostra priorità assoluta. Abbiamo la conferma del ministero della Difesa che il drone precipitato su un edificio residenziale a Galati era di origine russa”, ha spiegato. “La decisione è stata presa in seguito a questo episodio estremamente grave e comunicheremo ufficialmente le conseguenze che questa mancanza di responsabilità da parte della Federazione Russa avrà sulle relazioni diplomatiche tra i nostri Paesi, nonché i prossimi passi a livello europeo riguardo ai pacchetti di sanzioni”, ha aggiunto.

Bucarest: “Da Mosca grave escalation, informata la Nato”

“Una grave e irresponsabile escalation da parte della Federazione Russa. La Romania adotterà le necessarie misure diplomatiche di risposta in merito a questa grave violazione del diritto internazionale e del suo spazio aereo”. Così la ministra degli Esteri della Romania, Oana Toiu, ha commentato su X la notizia dell’incursione nel suo Paese di un drone russo che ha colpito un edificio. Due persone sono rimaste ferite. “La Romania ha informato gli Stati membri europei, gli Alleati e il segretario generale della Nato dell’accaduto e ha richiesto misure per accelerare il trasferimento di capacità anti-drone alla Romania”, ha scritto su X. “La Federazione Russa è direttamente responsabile di queste gravi e irresponsabili azioni. La Romania agirà con la massima determinazione per aumentare la pressione internazionale sulla Federazione Russa al fine di raggiungere un cessate il fuoco immediato e globale”, ha aggiunto.

Nato condanna: “Mosca sconsiderata”

“Questa mattina presto, un edificio residenziale in Romania è stato colpito da un drone mentre la Russia attaccava infrastrutture ucraine vicino al confine. La Nato è in contatto con le autorità rumene. Condanniamo la sconsideratezza della Russia e la Nato continuerà a rafforzare le proprie difese contro tutte le minacce, inclusi i droni”. Lo ha scritto su X la portavoce dell’Alleanza Allison Hart.

“La guerra di aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite. Un’incursione di droni russi ha colpito un’area densamente popolata in Romania, ferendo dei civili. Sul territorio dell’Unione europea. Siamo pienamente solidali con la Romania e il suo popolo”. Lo scrive su X la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. “Mentre continuiamo a rafforzare la nostra sicurezza e la nostra capacità di deterrenza, soprattutto sul nostro confine orientale, continueremo ad aumentare la pressione sulla Russia. Stiamo preparando un ventunesimo pacchetto di sanzioni”, aggiunge.

Rutte sente Dan: “Pronti a difendere ogni centimetro territorio Nato”

“Ho appena parlato con il presidente della Romania, Nicusor Dan, riguardo al drone russo che ha colpito un edificio residenziale a Galati. Gli ho assicurato l’assoluta solidarietà della Nato alla Romania e ho espresso le mie condoglianze per i feriti nell’incidente. Ho ribadito che la Nato è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato. Continueremo a rafforzare la nostra prontezza operativa per scoraggiare e difenderci da qualsiasi minaccia, compresi i droni”. Lo scrive su X il segretario generale della Nato Mark Rutte. “Il comportamento sconsiderato della Russia – aggiunge – rappresenta un pericolo per tutti noi. Continuano a prendere di mira civili e infrastrutture civili in tutta l’Ucraina. E la scorsa notte ha dimostrato ancora una volta che le conseguenze della loro illegale guerra di aggressione non si fermano al confine. La guerra della Russia deve finire, così come il suo disprezzo per la sicurezza dei civili. Da parte nostra, continueremo a rafforzare la nostra capacità di deterrenza e difesa sul territorio nazionale e a sostenere l’Ucraina nella sua lotta contro l’aggressione russa”.

Crosetto: “Escalation intollerabile, Nato compatta”

“Esprimo la più ferma condanna per il drone russo che ha colpito un edificio residenziale nella città di Galati in Romania, provocando due feriti, di cui un minore. Ciò rappresenta una pericolosa e irresponsabile escalation che non può essere tollerata. Al Vice Primo Ministro e Ministro della Difesa rumeno Radu-Dinel Miruta e a tutto il popolo della Romania va la nostra più profonda solidarietà e vicinanza. Di fronte a queste minacce, la coesione della NATO resta incrollabile: la sicurezza di un membro dell’Alleanza e dell’Unione Europea è la sicurezza di tutti noi. Uniti a difesa della pace, della stabilità e del territorio euroatlantico”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto sui social.

Von der Leyen: “La Russia ha superato un altro limite”

“La guerra di aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite. Un’incursione di droni russi ha colpito un’area densamente popolata in Romania, ferendo dei civili. Sul territorio dell’Unione europea. Siamo pienamente solidali con la Romania e il suo popolo”. Lo scrive su X la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. “Mentre continuiamo a rafforzare la nostra sicurezza e la nostra capacità di deterrenza, soprattutto sul nostro confine orientale, continueremo ad aumentare la pressione sulla Russia. Stiamo preparando un ventunesimo pacchetto di sanzioni”, aggiunge.

Russia’s war of aggression has crossed yet another line.



A Russian drone incursion struck a densely populated area in Romania, injuring civilians.



On EU territory.



We stand in full solidarity with Romania and its people.



As we continue strengthening our security and… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 29, 2026

Costa: “Sconsiderata escalation su territorio Ue”

“Piena solidarietà e sostegno alla Romania in seguito allo schianto di un drone russo su un edificio residenziale a Galati, che ha ferito dei civili. L’escalation della Russia sul territorio dell’Ue è sconsiderata e irresponsabile. Condanno con la massima fermezza questa violazione dello spazio aereo nazionale rumeno e del diritto internazionale”. Lo scrive su X il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. “L’Ue è unita nell’intensificare la pressione sulla Russia attraverso sanzioni e il rafforzamento delle capacità di difesa, in particolare lungo il nostro confine orientale”, aggiunge.

Attacco su Zaporizhzhia, 2 feriti

Nuovo attacco russo in Ucraina su Zaporizhzhia. A seguito dell’attacco, alcune case della città sono state danneggiate e due persone sono rimaste ferite.Lo ha riferito RBC-Ucraina, citando un telegramma del capo dell’OVA di Zaporizhzhia, Ivan Fedorov.Al momento non è noto con precisione cosa abbiano usato i russi per colpire. Tuttavia, c’era la minaccia dell’impiego di droni nella regione durante la notte e la minaccia dell’utilizzo di bombe KAB al mattino. Esplosioni sono state udite nella regione già alle 4:15.Secondo Fedorov, a seguito dell’attacco a Zaporizhzhia, è scoppiato un incendio.

Drone russo colpisce nave turca in partenza da Odessa: 2 feriti

Un drone russo ha colpito una nave turca in partenza dal porto di Odessa, provocando un incendio e ferendo due membri dell’equipaggio. Lo riferisce Ukrinform, riportando quanto scritto sui social dalle Forze Navali delle Forze Armate ucraine. “Di notte, il nemico ha utilizzato un drone per attaccare la nave mercantile ANT, battente bandiera di Vanuatu (il paese armatore della nave è la Turchia), in rotta da uno dei porti della regione di Odessa verso la Turchia con un carico a bordo”, si legge nel messaggio. A seguito dell’impatto con la nave, è scoppiato un incendio. Due membri dell’equipaggio feriti sono stati evacuati da imbarcazioni della Marina ucraina e trasportati in una struttura medica.